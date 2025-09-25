0 800 307 555
С 27 сентября меняются правила регистрации налоговых накладных

С 27 сентября 2025 года вступают в силу изменения в Порядок остановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН. Их утвердило правительство постановлением от 26 августа 2025 г. № 1048.
Для чего это? Как отмечают в налоговой, таким образом хотят:
  • уменьшить количество бизнеса, который сталкивается с блокировкой накладных,
  • сделать правила более прозрачными,
  • а также помочь честно работающему бизнесу избежать постоянных рисков блокирования.

Основные изменения

1. Увеличены лимиты для безусловной регистрации налоговых накладных:
  • предельный объем поставки — до 1 млн грн, а на одного контрагента — до 100 тыс. грн;
  • количества плательщиков налога, на которых руководитель занимает аналогичную должность, с трех до пяти.
2. Повышаются пороги для операций с небольшими суммами:
  • с 5 до 10 тыс. грн по одной накладной;
  • общий объем в месяц — с 500 тыс. грн до 3 млн грн.
3. Упрощены признаки безусловной регистрации налоговых накладных по экспортным операциям для предприятий, работающих на территориях с угрозой боев, но где активных боев пока нет.
4. Усовершенствована автоматическая регистрация — при автоматической регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в случае:
  • исключения из перечня рисковых для налогоплательщика будут учитываться показатели положительной налоговой истории;
  • при учете таблицы данных плательщика такая регистрация будет осуществляться в том числе и в результате автоматического учета таблицы данных плательщика.
5. Усовершенствован механизм автоматического учета таблиц данных налогоплательщика.
6. Изменены отдельные показатели положительной налоговой истории, в частности:
  • увеличены лимиты объема операций — с 1 млн. грн. до 3 млн. грн., на одного контрагента — со 100 тыс. грн. до 500 тыс. грн.;
  • количество налогоплательщиков, на которых руководитель занимает аналогичную должность, с трех до пяти.
7. Изменен критерий рисковости операций по предоставлению расчетов корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика НДС с 30 до 90 дней.
Также, как отмечают в налоговой, введены дополнительные предохранители против манипуляций с финансовой отчетностью по остаточной стоимости основных средств.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнесДеньги
Payment systems