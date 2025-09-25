0 800 307 555
Цена на нефть отскочила от семинедельного максимума: каковы прогнозы

Энергетика
24
25 сентября цены на нефть несколько снизились в четверг, отступив от семинедельного максимума предыдущей сессии, поскольку некоторые инвесторы зафиксировали прибыль после того, как акции США закрылись ниже, а также в ожидании снижения зимнего спроса, а также возвращения курдских поставок, пишет reuters.
Фьючерсы на нефть Brent снизились на 49 центов, или 0,7%, до 68,82 доллара за баррель в 08:25 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 54 цента, или 0,8%, до 64,45.
Оба индекса выросли на 2,5% в среду, достигнув наивысшего уровня с 1 августа, что было обусловлено неожиданным падением недельных запасов сырой нефти в США и опасениями, что атаки Украины на энергетическую инфраструктуру россии могут нарушить поставки.
«У нас в целом рынок, который не подвержен рискам», — сказал Джованни Стауново, аналитик сырьевых товаров UBS.
Он добавил, что два дня подряд падения американских акций оказывают давление на цены на нефть.
Медвежьи ожидания фундаментальных показателей поставок, учитывая ожидания дальнейшего увеличения объемов нефти из Ирака и Курдистана, также усилились.
«Возвращение курдских поставок усиливает опасения по поводу излишка предложения, что ведет к снижению цен, которые колеблются вблизи семинедельного максимума», — сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.
Ожидается, что поток нефти из Иракского Курдистана возобновится через несколько дней после того, как восемь нефтяных компаний в среду заключили соглашение с федеральным правительством Ирака и региональным курдским правительством о возобновлении экспорта.
Хотя некоторые рыночные опасения по поводу перебоев в поставках из россии остаются, Haitong Securities в отчете отметила, что еще одним фактором устойчивости нефти является отсутствие значительного давления на снижение со стороны фундаментальных показателей спроса и предложения в последние недели.
Поскольку сезон пикового спроса постепенно завершается, цены еще не отражают ожиданий из-за растущего давления избытка предложения, добавляется в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
