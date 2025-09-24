0 800 307 555
Энергетика
Когда начнется отопительный сезон в 2025 году
Первое ощутимое осеннее похолодание ожидается уже в ближайшие дни. На этом фоне завершается подготовка к отопительному сезону по всей Украине.
На ситуацию с теплом может оказать влияние и полномасштабная война. Когда начинается отопительный сезон и какие могут быть сложности — расскажем дальше.

Отопительный сезон в Украине

Начало отопительного сезона 2025−2026 ожидается примерно в середине октября, но все зависит от погодных условий. В частности, согласно законодательству, тепло дают, когда в течение трех суток среднесуточная температура составляет восемь градусов или ниже.
Однако местные власти могут начать раньше отапливать больницы, школы и садики при необходимости, даже если основной отопительный сезон еще не начался.
Первый отопительный сезон начинает Ровенская область. Уже 24 сентября появится тепло в медучреждениях, школах и садах Вараша и Заболотья, сообщил городской голова Вараша Александр Мензула.
Относительно отопления в жилых домах решение будут принимать ОСМД и управляющие компании.
В столице отчитались, что по состоянию на середину сентября к новому отопительному сезону готовы почти 90% жилых домов. Решения о запуске тепла будут приниматься на местах, если сильно похолодает. Если погода испортится раньше, КГГА может досрочно начать отопительный сезон.
В других областях подготовка к прохождению холодов также завершена на 80−90%. Местные власти сообщают о том, что работы ведутся согласно планам и жители могут не бояться предстоящей зимы.

Справка Finance.ua:

  • премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в начале сентября, что украинская инфраструктура готова более чем на 80% к отопительному сезону в основных секторах;
  • также в Кабмине озаботились безопасностью энергообъектов. В частности, готовятся запасы топлива, а также все необходимое для быстрого восстановления мощностей и ремонта газотранспортной системы, если будут обстрелы таких объектов;
  • При этом глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий в интервью изданию The Washington Post предупредил, что готовиться все же есть к чему. Он отметил, что россия может совершить массированные атаки энергообъектов. Возможны обстрелы перед самым отопительным сезоном и в зимний период.
