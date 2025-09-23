Сербия планирует заключить новый газовый контракт с россией на три года Сегодня 15:33 — Энергетика

Сербия планирует заключить новый газовый контракт с россией на три года

Сербия планирует в следующем месяце заключить трехлетнее соглашение с россией об импорте природного газа. Речь идет о поставках 2,5 млрд кубометров газа в год.

Об этом сообщил глава сербской государственной газовой компании Srbijagas Душан Баятович, передает Reuters.

По его словам, Сербия уже получает ежедневно 2,5 млн кубометров газа из Азербайджана и еще 9,5 млн кубометров из россии.

Баятович также отметил, что единственное газовое хранилище Сербии заполнено 780 млн кубометров газа. В случае необходимости страна может получить еще 200 млн кубометров из хранилища в Венгрии.

Читайте также Сербия продлила контракт на российский газ до конца сентября

Сербия остается одной из немногих стран Европы, продолжающей закупать российский газ, несмотря на курс на вступление в ЕС. Западные партнеры неоднократно призывали Белград присоединиться к санкциям против россии в ответ на ее вторжение в Украину, однако решение до сих пор не принято.

Нефтяная компания NIS, большая часть которой принадлежит российским «Газпром нефти» и «Газпрому», добивается уже седьмой отсрочки американских санкций, которые могут поставить под угрозу поставки сырой нефти.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram .

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.