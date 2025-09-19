Индия не планирует отказываться от российской нефти даже несмотря на пошлины США — Bloomberg Сегодня 22:42 — Энергетика

Индийские НПЗ не планируют отказываться от российской нефти ввиду роста внутренних запросов на горючее после сезона муссонов.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, активные закупки сохранятся в ноябре и декабре, хотя объемы могут быть ниже пиковых показателей последних лет. Закупки будут продолжаться даже при возобновлении торговых переговоров между США и Индией.

В августе Трамп ввел против Индии 50% пошлины именно за покупку российской нефти. Впоследствии американские чиновники обострили ситуацию, обвинив индийские НПЗ в наживе и вспомнив «войну Моди».

В ответ на эти поставки российской нефти в Индию действительно уменьшились в первые недели августа. Атаки украинских БПЛА по российским НПЗ также привели к сокращению поставок в Индию примерно до миллиона баррелей в сутки. Это самый низкий уровень почти за два года.

Однако, говорят источники, ввиду ослабления давления со стороны США после телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также достаточных запасов российской нефти, эта цифра должна вырасти.

Официальные лица Индии регулярно контактируют с крупными государственными и частными НПЗ, но указаний о прекращении поставок или других мер не было, говорят источники.

Ситуация может измениться в ближайшие месяцы, учитывая продвижение торговых переговоров и поиск Индией новых поставщиков, но в настоящее время таких планов нет.

Многое будет зависеть он Reliance Industries, которая закупает значительное количество российской нефти. Если конгломерат самого богатого человека в Индии откажется от поставок из россии, общие показатели закупок значительно снизятся, даже если другие компании продолжат закупки.

Обычно Индия не закупает нефть у стран, находящихся под санкциями США, но вместе с Китаем она максимально использовала скидки на российские поставки, возникшие благодаря ограничению потолка цен на нефть из рф, введенного G7.

Европейские усилия по усилению этого ограничения путем снижения потолка, вступившего в силу в этом месяце — 47,60 долларов за баррель по сравнению с 60 долларами, согласованными более широкой группой, не получили значительной поддержки в Индии, где покупатели не видят никакого стимула для соблюдения требований.

Неопределенность по обеспечению соблюдения требований в сочетании с реалиями аппетита Китая и мировой ценой нефти Brent, торгуемой на уровне около 66 долларов, делает новый уровень нереалистичным, говорят источники.

Хотя Европа заявила, что запретит продукцию, изготовленную из российской нефти, с начала 2026 года — это удар по индийским нефтеперерабатывающим заводам-экспортерам — нет четкой картины допустимых порогов.

Сейчас даже частный НПЗ Nayara Energy, перерабатывающая компания, частично принадлежащая «Роснефти», постепенно возвращается к нормальному уровню работы через два месяца после того, как Европа ввела санкции против него, разрешив использование каботажных судов для внутренних поставок, а местный кредитор UCO Bank намерен помочь с платежами.

