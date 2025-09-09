В Индии оценили ущерб от тарифов США за покупку нефти рф 09.09.2025, 02:34 — Мир

Тарифы в 50% со стороны президента США Дональда Трампа могут сократить валовой внутренний продукт Индии по меньшей мере на полпроцента в этом году.

Об этом заявил главный экономический советник страны Ананта Нагесваран, передает Bloomberg.

«Я надеюсь, что дополнительный штрафной тариф — явление недолговечное. В зависимости от того, как долго он продлится даже в этом финансовом году, его влияние на ВВП может составить от 0,5 до 0,6%», — отметил он в интервью Bloomberg TV.

Объем экономики Индии в 2024 году по номинальному ВВП оценивается примерно в 3,9 трлн долларов. Таким образом, потеря 0,5% роста приведет к прямому ущербу в 20 млрд долларов только за один год.

Читайте также Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров

По словам Нагесварана, если неопределенность с тарифами сохранится и в следующем финансовом году, последствия будут «большими» и станут серьезным «риском» для Индии.

Напомним, Трамп удвоил тарифы на индийские товары до 50% в качестве наказания за покупку российской нефти. Эти пошлины стали самыми высокими в Азии и делают индийские товары неконкурентоспособными на фоне Вьетнама и Бангладеш.

Как известно, США являются крупнейшим экспортным рынком для Индии. Новые тарифы ударят, прежде всего по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия.

Нагесваран подчеркнул, что сохраняет прогноз роста экономики на уровне 6,3−6,8% в текущем финансовом году, который завершится в марте 2026 года.

Индийская экономика в апреле-июне ускорилась до 7,8%, что стало самым высоким темпом за год.

По словам советника, понижение потребительских и прямых налогов вместе с инфляцией на восьмилетнем минимуме создают положительные условия для роста.

Индия снизила налог на товары и услуги для большинства повседневных товаров, чтобы поддержать спрос. По расчетам Нагесварана, это прибавит к росту ВВП еще 0,2−0,3%.

Также советник отметил, что страна выполнит целевой показатель бюджетного дефицита на уровне 4,4% в текущем году. Поддержкой станут рекордные выплаты центробанка и продажи активов, что поможет компенсировать возможное недополучение доходов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.