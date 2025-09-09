0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Индии оценили ущерб от тарифов США за покупку нефти рф

Мир
1
Тарифы в 50% со стороны президента США Дональда Трампа могут сократить валовой внутренний продукт Индии по меньшей мере на полпроцента в этом году.
Об этом заявил главный экономический советник страны Ананта Нагесваран, передает Bloomberg.
«Я надеюсь, что дополнительный штрафной тариф — явление недолговечное. В зависимости от того, как долго он продлится даже в этом финансовом году, его влияние на ВВП может составить от 0,5 до 0,6%», — отметил он в интервью Bloomberg TV.
Объем экономики Индии в 2024 году по номинальному ВВП оценивается примерно в 3,9 трлн долларов. Таким образом, потеря 0,5% роста приведет к прямому ущербу в 20 млрд долларов только за один год.
Читайте также
По словам Нагесварана, если неопределенность с тарифами сохранится и в следующем финансовом году, последствия будут «большими» и станут серьезным «риском» для Индии.
Напомним, Трамп удвоил тарифы на индийские товары до 50% в качестве наказания за покупку российской нефти. Эти пошлины стали самыми высокими в Азии и делают индийские товары неконкурентоспособными на фоне Вьетнама и Бангладеш.
Как известно, США являются крупнейшим экспортным рынком для Индии. Новые тарифы ударят, прежде всего по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия.
Нагесваран подчеркнул, что сохраняет прогноз роста экономики на уровне 6,3−6,8% в текущем финансовом году, который завершится в марте 2026 года.
Читайте также
Индийская экономика в апреле-июне ускорилась до 7,8%, что стало самым высоким темпом за год.
По словам советника, понижение потребительских и прямых налогов вместе с инфляцией на восьмилетнем минимуме создают положительные условия для роста.
Индия снизила налог на товары и услуги для большинства повседневных товаров, чтобы поддержать спрос. По расчетам Нагесварана, это прибавит к росту ВВП еще 0,2−0,3%.
Также советник отметил, что страна выполнит целевой показатель бюджетного дефицита на уровне 4,4% в текущем году. Поддержкой станут рекордные выплаты центробанка и продажи активов, что поможет компенсировать возможное недополучение доходов.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems