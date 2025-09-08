Банки, энергетика и платежные системы: ЕС готовит новые санкции против россии Сегодня 16:34 — Мир

Европейский Союз рассматривает новый пакет санкций против российских банков и энергетических компаний, чтобы усилить давление на президента россии владимира путина и заставить его прекратить войну против Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Пакет станет 19-м с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. По информации источников, знакомых с процессом, кроме банков и энергетики, ЕС может ввести ограничения для российских платежных и кредитных систем, криптобирж, а также усилить ограничения на торговлю нефтью.

По данным источников, ЕС планирует согласовать часть мер с США. На этой неделе делегация европейских чиновников отправится в Вашингтон для переговоров с американскими коллегами по поводу возможности совместных действий.

«Мы готовы усилить давление на россию, но нам нужны партнеры в Европе», — заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC. Он добавил, что США и ЕС обсуждают новые санкции и вторичные тарифы против россии, надеясь, что экономический «коллапс» заставит путина сесть за стол переговоров.

Президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что ЕС работает над пакетом совместно с США и другими единомышленниками. Он отметил, что после месяцев неуверенности отношения с Вашингтоном удалось стабилизировать.

«Мы должны усилить давление на россию, чтобы она пришла к переговорам о мире. Мы координируем наши действия с США, чтобы санкции были более эффективными», — сказал Кошта.

Санкции могут затронуть российские нефтяные компании, их теневые суда, трейдеров в третьих странах и страхование этих судов. Кроме того, ЕС рассматривает запрет на экспорт товаров и химикатов, используемых в военной промышленности россии, и ограничения для иностранных компаний, включая китайские, поставляющие эти товары.

Особое внимание уделяется Китаю, являющемуся ключевым поставщиком компонентов для российских беспилотников, применяемых против украинских городов.

Источники отметили, что предложенный пакет санкций может меняться во время обсуждений со странами-членами ЕС, а официальное предложение ожидается в ближайшие дни.

Напомним, ранее верховная представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас рассказала , что в своем 19 пакете антироссийских санкций Евросоюз планирует ударить на энергетическом и финансовом секторах россии. Также рассматриваются вторичные санкции против партнеров москвы.

