0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше обновили законопроект о 800+: к чему готовиться украинцам

Мир
67
В Польше обновили законопроект о 800+: к чему готовиться украинцам
В Польше обновили законопроект о 800+: к чему готовиться украинцам
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик представил ключевые изменения в законопроект, касающиеся выплат помощи 800+ иностранцам. Документ уже одобрил Постоянный комитет Совета Министров, и в ближайшее время будет его вынесут на рассмотрение правительства, пишет inpoland.net.

Что меняется

  • Согласно проекту, право иностранцев на получение выплаты будет ежемесячно проверять Заведение социального страхования (ZUS).
  • Главный критерий — наличие работы.
  • Если человек официально работал в прошлом месяце, деньги будут поступать на счет. В случае отсутствия трудоустройства выплата не производится.

Выплаты для детей с инвалидностью

Отдельный блок законопроекта посвящен детям с инвалидностью. Помощь 800+ будет предоставляться всем, кто имеет польский документ, подтверждающий инвалидность, независимо от гражданства родителей.

Дальнейшая процедура

Текст законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы о подтверждении права иностранцев на семейные выплаты и условия предоставления помощи гражданам Украины» уже опубликован на сайте Центра правительственного законодательства. По словам Дущика, большинство положений согласованы, остались только технические правки, которые будут внесены на заседание Совета Министров. Цель новых правил — стимулировать иностранцев к трудоустройству в Польше.
Читайте также
Ожидается, что в ближайшее время документ рассмотрит Сейм, а затем Сенат. Впрочем, предостерегает замминистра, возможное вето президента Кароля Навроцкого может создать «масштабный хаос» в вопросе легализации иностранцев и их доступа к рынку труда.
По данным ZUS, в июле 2025 года выплату 800+ получали 276,6 тыс. детей иностранцев, среди которых 224,7 тыс. — граждане Украины.
Напомним, в Польше рассматривается возможность отмены программы «800+» для украинских беженцев, которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на каждого ребенка.
Изменения могут лишить тысячи украинских семей важной финансовой поддержки на аренду жилья, питание и другие потребности детей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems