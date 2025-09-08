В Польше обновили законопроект о 800+: к чему готовиться украинцам Сегодня 19:38 — Мир

В Польше обновили законопроект о 800+: к чему готовиться украинцам

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик представил ключевые изменения в законопроект, касающиеся выплат помощи 800+ иностранцам. Документ уже одобрил Постоянный комитет Совета Министров, и в ближайшее время будет его вынесут на рассмотрение правительства, пишет inpoland.net

Что меняется

Согласно проекту, право иностранцев на получение выплаты будет ежемесячно проверять Заведение социального страхования (ZUS).

проверять Заведение социального страхования (ZUS). Главный критерий — наличие работы.

Если человек официально работал в прошлом месяце, деньги будут поступать на счет. В случае отсутствия трудоустройства выплата не производится.

Выплаты для детей с инвалидностью

Отдельный блок законопроекта посвящен детям с инвалидностью. Помощь 800+ будет предоставляться всем, кто имеет польский документ, подтверждающий инвалидность, независимо от гражданства родителей.

Дальнейшая процедура

Текст законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы о подтверждении права иностранцев на семейные выплаты и условия предоставления помощи гражданам Украины» уже опубликован на сайте Центра правительственного законодательства. По словам Дущика, большинство положений согласованы, остались только технические правки, которые будут внесены на заседание Совета Министров. Цель новых правил — стимулировать иностранцев к трудоустройству в Польше.

Ожидается, что в ближайшее время документ рассмотрит Сейм, а затем Сенат. Впрочем, предостерегает замминистра, возможное вето президента Кароля Навроцкого может создать «масштабный хаос» в вопросе легализации иностранцев и их доступа к рынку труда.

По данным ZUS, в июле 2025 года выплату 800+ получали 276,6 тыс. детей иностранцев, среди которых 224,7 тыс. — граждане Украины.

Напомним, в Польше рассматривается возможность отмены программы «800+» для украинских беженцев, которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на каждого ребенка.

Изменения могут лишить тысячи украинских семей важной финансовой поддержки на аренду жилья, питание и другие потребности детей.

