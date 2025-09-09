Более 80 почтовых операторов приостановили отправку в США после изменения таможенных правил — AFP 09.09.2025, 00:14 — Мир

88 почтовых операторов частично или полностью приостановили услуги в Соединенные Штаты после введения Вашингтоном новых тарифов для коммерческих посылок стоимостью до 800 долларов.

Об этом сообщает Agence France Presse.

Среди них почтовые компании Австралии, Великобритании, Франции, Германии, Индии, Италии и Японии. В целом почтовый трафик в Соединенные Штаты после изменения таможенных правил 29 августа снизился на 81% по сравнению с неделей ранее.

Генеральный директор Всемирного почтового союза ООН Масахико Метоки заявил, что агентство работает над «быстрой разработкой нового технического решения, которое поможет снова возобновить доставку почты в США».

Напомним, в США отменили норму de minimis, позволяющую отправлять товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлины. Под действие новых правил подпадают все коммерческие отправления. В то же время письма, газеты, открытки и подарочные или социальные посылки стоимостью до 100 долларов будут и дальше оставаться освобожденными от пошлин.

«Укрпочта» заявила, что не будет делать паузы в доставке коммерческих посылок в США. Как пояснили в компании, они смогли мгновенно перестроить процессы и оставить украинским экспортерам возможность бесперебойно работать с американским рынком.

