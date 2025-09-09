0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 80 почтовых операторов приостановили отправку в США после изменения таможенных правил — AFP

Мир
20
Более 80 почтовых операторов приостановили отправку в США после изменения таможенных правил — AFP
Более 80 почтовых операторов приостановили отправку в США после изменения таможенных правил — AFP
88 почтовых операторов частично или полностью приостановили услуги в Соединенные Штаты после введения Вашингтоном новых тарифов для коммерческих посылок стоимостью до 800 долларов.
Об этом сообщает Agence France Presse.
Среди них почтовые компании Австралии, Великобритании, Франции, Германии, Индии, Италии и Японии. В целом почтовый трафик в Соединенные Штаты после изменения таможенных правил 29 августа снизился на 81% по сравнению с неделей ранее.
Читайте также
Генеральный директор Всемирного почтового союза ООН Масахико Метоки заявил, что агентство работает над «быстрой разработкой нового технического решения, которое поможет снова возобновить доставку почты в США».
Напомним, в США отменили норму de minimis, позволяющую отправлять товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлины. Под действие новых правил подпадают все коммерческие отправления. В то же время письма, газеты, открытки и подарочные или социальные посылки стоимостью до 100 долларов будут и дальше оставаться освобожденными от пошлин.
Читайте также
«Укрпочта» заявила, что не будет делать паузы в доставке коммерческих посылок в США. Как пояснили в компании, они смогли мгновенно перестроить процессы и оставить украинским экспортерам возможность бесперебойно работать с американским рынком.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems