В Новой почте рассказали, что нужно знать о новых правилах доставки в США — Finance.ua

В Новой почте рассказали, что нужно знать о новых правилах доставки в США
Правительство США отменило льготный беспошлинный порог в $800 при импорте товаров для личного пользования и покупок в иностранных интернет-магазинах. В связи с этим «Новая почта» вводит новые правила доставки в США.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«В соответствии с новыми правилами, все международные отправления, импортируемые в США, будут подлежать начислению таможенных платежей и налогов, независимо от их стоимости», — говорится в сообщении.
Размер таможенной пошлины для товаров происхождением из Украины установлен в размере 10%.
Как изменится процесс доставки через «Новая почта»
С 26.08.2025 при отправке через сеть Новая почта отправитель может выбрать, кто будет плательщиком таможенных платежей — Отправитель или Получатель:
- если плательщиком будет отправитель, в стоимость доставки будет добавлено только 10% от стоимости отправления, а услуги по растаможке включены в тариф;
- если плательщиком будет выбран Получатель, он должен будет оплатить при получении 10% от стоимости отправления, а также таможенно-брокерские услуги — от 25 долл. за одну отправку.
Получатель получит email со ссылкой на оплату таможенных пошлин и таможенно-брокерских услуг. Доставка отправки будет производиться после оплаты.
Финальная сумма пошлин и таможенно-брокерских услуг будет определяться во время таможенного оформления при доставке в США.
Важные уточнения
- Необходимо корректно указывать страну на происхождение товаров в отправлении. Ставка пошлины 10% действует только для товаров, произведенных в Украине. Для товаров из других стран цены могут отличаться.
- Таможенные органы США ужесточают контроль за всеми импортируемыми товарами. Особое внимание будет уделено:
— правильности описания товаров;
— достоверности определения страны происхождения;
— соответствия заявленной цели экспорту;
— точности указанной рыночной стоимости товаров.
При обнаружении неточностей или несоответствий товары могут быть задержаны с риском начисления дополнительных платежей.
В отделении «Новой почты» операторы будут предлагать клиентам выбрать, кто будет плательщиком таможенных платежей — «Отправитель» или «Получатель». На основе стоимости отправления оператор уведомит, какая будет сумма для Отправителя, а какая — для Получателя.
Напомним, ранее в «Укрпочте» рассказали, как изменятся правила для украинских экспортеров. В компании отметили, что тарифы на доставку поднимутся на $1,5−3 за отправку в зависимости от категории и веса.
Среди положительных изменений в «Укрпочте» назвали следующие. Первое — улучшение конкурентной позиции украинских товаров для потребителей в США (несмотря на удорожание). Второе — Вашингтон обязал операторов собирать таможенные платежи на территории страны-отправителя.
