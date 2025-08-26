Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США из-за тарифов — Finance.ua

Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США из-за тарифов
Почтовые службы в Европе прекратят отправку посылок в Соединенные Штаты, поскольку в конце месяца вступят в силу новые таможенные тарифы на импорт товаров стоимостью менее 800 долларов.
Об этом сообщает Politico.
В прошлом месяце президент США Дональд Трамп отменил освобождение от налогообложения импорта мелких товаров, известных как «de minimis», начиная с 29 августа.
Национальные почтовые службы Франции, Испании, Германии и Великобритании заявили, что со следующей недели временно приостановят доставку посылок в США, чтобы подготовиться к новым мерам. Бельгийская почтовая служба Bpost прекратила доставку посылок в США.
Приостановка не коснется писем и небольших посылок стоимостью менее 100 долларов.
Британская Royal Mail выразила надежду, что приостановка продлится всего несколько дней, после чего будет «запущена новая система».
Некоторые почтовые службы обвинили США в том, что они не дали им достаточно времени для адаптации к новым правилам.
«Несмотря на переговоры с таможенными службами США, почтовым операторам не было уделено достаточно времени для организации своей работы и обеспечения необходимых ІТ-разработок для соблюдения новых установленных правил», — заявила французская La Post, согласно сообщениям Le Monde.
Польская почта (Poczta Polska) также приостановила отправку в США с понедельника, 25 августа, пишет Польское Радио.
«Это решение было вызвано ограничениями, введенными властями США и авиаперевозчиками, препятствующими доставке», — говорится в заявлении Poczta Polska.
Чешская почта перестала принимать такие посылки с 22 августа, но для посылок стоимостью менее 100 долларов было сделано исключение, однако для доставки нужно заполнить таможенную декларацию. Словацкая почта приостановила прием посылок с понедельника, 25 августа. В Австрии почта приостановила отправку со вторника, 26 августа, но разрешается отправлять посылки стоимостью менее 100 долларов в качестве обычной почты.
