Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США из-за тарифов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США из-за тарифов

Технологии&Авто
31
Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США из-за тарифов
Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США из-за тарифов
Почтовые службы в Европе прекратят отправку посылок в Соединенные Штаты, поскольку в конце месяца вступят в силу новые таможенные тарифы на импорт товаров стоимостью менее 800 долларов.
Об этом сообщает Politico.
В прошлом месяце президент США Дональд Трамп отменил освобождение от налогообложения импорта мелких товаров, известных как «de minimis», начиная с 29 августа.
Читайте также
Национальные почтовые службы Франции, Испании, Германии и Великобритании заявили, что со следующей недели временно приостановят доставку посылок в США, чтобы подготовиться к новым мерам. Бельгийская почтовая служба Bpost прекратила доставку посылок в США.
Приостановка не коснется писем и небольших посылок стоимостью менее 100 долларов.
Британская Royal Mail выразила надежду, что приостановка продлится всего несколько дней, после чего будет «запущена новая система».
Некоторые почтовые службы обвинили США в том, что они не дали им достаточно времени для адаптации к новым правилам.
Читайте также
«Несмотря на переговоры с таможенными службами США, почтовым операторам не было уделено достаточно времени для организации своей работы и обеспечения необходимых ІТ-разработок для соблюдения новых установленных правил», — заявила французская La Post, согласно сообщениям Le Monde.
Польская почта (Poczta Polska) также приостановила отправку в США с понедельника, 25 августа, пишет Польское Радио.
«Это решение было вызвано ограничениями, введенными властями США и авиаперевозчиками, препятствующими доставке», — говорится в заявлении Poczta Polska.
Чешская почта перестала принимать такие посылки с 22 августа, но для посылок стоимостью менее 100 долларов было сделано исключение, однако для доставки нужно заполнить таможенную декларацию. Словацкая почта приостановила прием посылок с понедельника, 25 августа. В Австрии почта приостановила отправку со вторника, 26 августа, но разрешается отправлять посылки стоимостью менее 100 долларов в качестве обычной почты.
По материалам:
Укрінформ
Тарифы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems