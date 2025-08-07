США повысили пошлины до самого высокого уровня за столетие (детали) — Finance.ua
США повысили пошлины до самого высокого уровня за столетие (детали)

Таможенная система Дональда Трампа вступила в силу в 12:01 в Вашингтоне в четверг, повысив пошлины до самого высокого уровня за столетие, поскольку президент США начал новую эру торгового спора.
Об этом сообщает газета Financial Times.
Повышение было введено, несмотря на упорные лоббистские усилия иностранных столиц избежать пошлин, поддерживающих экономическую программу Трампа.
Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер вернулась в Швейцарию в среду после того, как не смогла избежать самых жестких пошлин Трампа. Тайвань, важный экспортер чипов, тоже не смог снизить свою ставку пошлины.
Новая система Трампа следует за месяцами угроз и изменений и включает так называемые взаимные пошлины для многих иностранных стран, поскольку президент стремится изменить международную торговую систему, разработанную в течение десятилетий.
«Это большое событие, поскольку теперь есть новые официальные тарифы, — сказал Тед Мерфи, торговый юрист Sidley Austin в Вашингтоне. — Это большое событие, потому что эти тарифы изменили ситуацию. Это начало новой торговой системы и конец старой.»
Другие аналитики отметили массу новых пошлин, с которыми теперь сталкиваются торговые партнеры США.
«Мы теперь в новом мире. Даже для торговых экспертов сложность этого просто невероятная», — сказал Чед Боун, старший научный сотрудник в Институте международной экономики Петерсона.
Взаимные пошлины повысят тарифы даже экономикам, с которыми США заключили новые торговые соглашения, в частности для ЕС и Японии. Китай, крупнейший экспортер мира, является отдельным случаем: его соглашение о прекращении торговой войны с Вашингтоном истекает 12 августа.
Мексика также согласилась на паузу в новых пошлинах на 90 дней, но новые высокие пошлины на Канаду — еще одного партнера США в Североамериканском торговом соглашении — уже вступили в силу.
Трамп также заявил, что вскоре объявит другие пошлины на фармацевтику, потребительскую электронику и другие сектора, освобожденные от взаимных пошлин.
В среду он заявил, что введет таможенную пошлину на импорт чипов в 100%, хотя не уточнил когда, и также оставил возможность для исключений для компаний, инвестирующих в США.
Новая система вступает в силу через несколько часов после того, как США повысили будущие пошлины на Индию, чтобы наказать ее за покупку российской нефти — что показывает, что Трамп готов использовать торговую войну для достижения геополитических целей.
Тарифная система с 7 августа является вторым случаем, когда президент приказал таможенным органам США применить широкие взаимные пошлины. В апреле он начал введение пошлин, прежде чем частично их приостановить.
Хотя новые взаимные пошлины Трампа в основном ниже, чем те, что были объявлены 2 апреля в «день освобождения», они повышают эффективный тариф США до самого высокого уровня за десятилетие.
По материалам:
Економічна Правда
