Налоговая назвала отрасли-лидеры в наполнении госбюджета

Казна и Политика
Две ведущие отрасли — перерабатывающая промышленность и торговля — остаются ключевыми донорами государственного бюджета. За девять месяцев 2025 года они обеспечили треть всех поступлений в сводный бюджет, подтвердив свою роль в качестве основных драйверов экономической активности.
Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
В целом среди лидеров
  • перерабатывающая промышленность — 17,8% всех поступлений;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 16,8%;
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 12%;
  • финансовая и страховая деятельность — 9,3%.
Также налоговая фиксирует значительный рост уплаты налогов в таких отраслях по сравнению с прошлым годом:
  • перерабатывающая промышленность — +29,4% (+62 млрд грн);
  • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +27,8% (+56,1 млрд грн);
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — +28,9% (+41,4 млрд грн);
  • поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — +32,5% (+22,6 млрд гривен).
«Ежедневные атаки врага влияют на экономику. Несмотря на риски и сложные условия работы, бизнес находит возможности функционировать и платить налоги. Потому что это об ответственности и обороне страны. И ГНС делает все для его поддержки и оперативно реагирует на все вызовы», — добавила и. о. главы ГНС.
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина предоставляет более благоприятные условия для инвестирования, чем большинство стран мира. Речь идет о различных отраслях, которые могут заинтересовать инвесторов: IT, сельское хозяйство и т. д. В то же время несколько факторов мешают международным инвесторам заходить в Украину.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
