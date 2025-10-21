Налоговая назвала отрасли-лидеры в наполнении госбюджета Сегодня 08:11 — Казна и Политика

Налоговая назвала отрасли-лидеры в наполнении госбюджета

Две ведущие отрасли — перерабатывающая промышленность и торговля — остаются ключевыми донорами государственного бюджета. За девять месяцев 2025 года они обеспечили треть всех поступлений в сводный бюджет, подтвердив свою роль в качестве основных драйверов экономической активности.

Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

В целом среди лидеров

перерабатывающая промышленность — 17,8% всех поступлений;

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 16,8%;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 12%;

финансовая и страховая деятельность — 9,3%.

Также налоговая фиксирует значительный рост уплаты налогов в таких отраслях по сравнению с прошлым годом:

перерабатывающая промышленность — +29,4% (+62 млрд грн);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +27,8% (+56,1 млрд грн);

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — +28,9% (+41,4 млрд грн);

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — +32,5% (+22,6 млрд гривен).

«Ежедневные атаки врага влияют на экономику. Несмотря на риски и сложные условия работы, бизнес находит возможности функционировать и платить налоги. Потому что это об ответственности и обороне страны. И ГНС делает все для его поддержки и оперативно реагирует на все вызовы», — добавила и. о. главы ГНС.

