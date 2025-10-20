ВР отменит закон об обращении граждан: что примут взамен Сегодня 20:20 — Казна и Политика

ВР отменит закон об обращении граждан: что примут взамен

Закон об обращении граждан будет отменен. Вместо этого будет принят новый правительственный закон об обращении.

Соответствующую рекомендацию о принятии во втором чтении и в целом в качестве закона законопроекта Кабмина 11082 уже дал Комитет Верховной Рады по правам человека.

Законопроект 11082 предусматривает, что со дня вступления в силу в качестве закона утрачивает силу Закон «Об обращениях граждан».

Правительство объяснило, что такие изменения обусловлены вступлением в силу Закона № 2073-IX «Об административной процедуре», который по-новому регулирует отношения органов власти с гражданами.

В то же время законопроект предусматривает, что его действие не распространяется на отношения, возникающие в сфере рассмотрения и разрешения административных дел, предусмотренных Законом «Об административной процедуре».

Также его действие не будет распространяться на отношения, возникающие в сфере:

рассмотрения обращений, особенности которых установлены специальным законодательством, в том числе уголовным процессуальным, гражданским процессуальным, трудовым законодательством, законодательством о защите экономической конкуренции, Кодексом административного судопроизводства, законами «О судоустройстве и статусе судей», «О доступе к судебным решениям», «О предотвращении коррупции», «Об исполнительном производстве», «О Высшем совете правосудия», «О Конституционном Суде Украины», «О прокуратуре», «Об электронных коммуникациях», «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи», «О почтовой связи»;

предоставление публичной информации в соответствии с Законом «О доступе к публичной информации»;

предоставление бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом «О бесплатной юридической помощи».

Как отметило Главное юридическое управление парламента, законопроект предлагает урегулировать право на обращение по более узкому кругу вопросов, чем это гарантируется Конституцией, поскольку вышеупомянутыми законами регулируются вопросы относительно иного порядка представления и рассмотрения обращений, чем это предусмотрено законопроектом.

Предусматривается классификация видов обращений по сравнению с редакцией, принятой в первом чтении. Так, в частности, определяется, что обращения — изложенные субъектом обращения:

предложения, рекомендации относительно формирования и реализации государственной политики, решения вопросов местного значения, а также по урегулированию общественных отношений в соответствующей сфере;

сообщение о проблеме либо о нарушении законодательства Украины, либо о нарушении прав, свобод или законных интересов субъекта обращения;

заявления о содействии в реализации предусмотренных законодательством прав, свобод или законных интересов субъекта обращения;

замечания по действиям или бездействию, недостаткам в работе, а также предложения по совершенствованию деятельности субъекта рассмотрения;

ходатайство о предоставлении разъяснений в соответствии со сферой полномочий субъекта рассмотрения или по вопросам, связанным с его деятельностью;

жалобы относительно рассмотрения обращений.

При этом в проекте речь не идет об особенностях порядка рассмотрения обращения, учитывая его разновидность. По мнению ГЮУ ВР, такая детализация видов обращений на уровне закона существенно сужает содержание понятия обращения и создаст значительные проблемы при идентификации таких категорий, ведении их учета и рассмотрении на практике.

Такие формулировки и детализация распределения по категориям обращений не учитывают все возможные виды обращений, подпадающих под действие конституционно-правого института, и могут создать препятствия и сложности на практике при идентификации вида обращения перед подачей как для граждан, так и для должностных лиц, ответственных за их прием и регистрацию. Кроме того, произвольность трактовки понятий «сообщение о проблеме или о нарушении законодательства Украины» и «жалоба» могут создать препятствия относительно ограничения количества подачи жалоб по результатам рассмотрения обращения.

Законопроект предусматривает, что субъект обращения вправе присутствовать при рассмотрении обращения. Но такое право субъекта обращения не гарантируется обязанностью субъекта разбирательства его обеспечить. При этом формальное несоблюдение права на присутствие субъекта обращения во время фактически печати ответа на обращение должностным лицом субъекта рассмотрения может быть основанием для признания таких действий противоправными в судебном порядке.

