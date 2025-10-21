0 800 307 555
Налогообложение доходов с цифровых платформ: что говорят в ЕБА

Казна и Политика
Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает концепцию внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.
Об этом сообщили в ЕБА.
Эксперты Ассоциации понимают важность усиления прозрачности в налогообложении и приведения законодательства Украины в соответствие с международными стандартами, в частности, в контексте имплементации правил ОЭСР относительно отчетности операторов цифровых платформ, гармонизации с регулированием ЕС и соблюдения обязательств перед МВФ.
Урегулировать международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, призваны правительственные законопроекты № 14025 и № 14026.

Мнение бизнеса

Принятие этих законопроектов будет способствовать более добросовестной уплате налогов в сфере электронной коммерции и выравниванию условий для всех участников рынка.
Однако эксперты Ассоциации считают необходимым доработать законопроекты после их принятия в первом чтении при подготовке ко второму.
  • необходимо привести в полное соответствие положения документов требованиям Директивы DAC7 и лучшим практикам ЕС.
Для этого Ассоциация предлагает создать рабочую группу с участием Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Министерства финансов Украины, бизнес-ассоциаций, ІТ-отрасли и других заинтересованных сторон.
К тому же эксперты Ассоциации считают целесообразным сроком вступления в силу новых правил 1 января 2026 года и призывают принять законопроекты до конца 2025 года, что позволит всем участникам рынка должным образом подготовиться к внедрению изменений.
Напомним, Кабинет Министров подал в Верховную Раду два законопроекта, касающихся внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Подробности смотрите по ссылке.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
