В Минразвития прокомментировали информацию о возможном налоге на восстановление

Министерство развития общин и территорий Украины не планирует разрабатывать или вводить налог на восстановление. Информация о возможном введении такого налога, которая появилась в отдельных медиа, является неправильной интерпретацией публичной дискуссии о финансировании восстановления страны.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум объяснила, что в интервью Forbes Ukraine она приводила примеры других стран, которые после природных катаклизмов вводили специальные налоги. В то же время, она сразу подчеркнула, что для Украины такой подход не рассматривается.
«Мы работаем над тем, чтобы привлечь как можно больше грантового и льготного финансирования сейчас, пока не появится возможность репараций», — подчеркнула Шкрум.
Приоритеты использования налогов
Налоги, уплачиваемые гражданами в настоящее время, в первую очередь направляются на финансирование обороны и безопасности Украины. Введение дополнительной налоговой нагрузки для финансирования восстановления пока не рассматривается.
В то же время в министерстве признают, что восстановление страны требует значительных ресурсов. Позиция государства остается неизменной: основное финансовое бремя за разрушенные города и общины должно нести россия как государство-агрессор.
Шкрум отметила, что восстановление Украины продолжается уже сейчас. Министерство развития общин и территорий работает над привлечением средств, прежде всего, через международную помощь, гранты и льготные кредиты.
Кроме того, разрабатывается создание Фонда восстановления, который должен обеспечить более быстрое накопление средств и прозрачное их использование.
Что известно о «новом» налоге на восстановление
Алена Шкрум рассказала в интервью Forbes, что в правительстве работают над созданием отдельного Фонда восстановления, чтобы наполнить его средствами после завершения войны могут ввести отдельный налог. В интервью говорилось, что в перспективе Фонд восстановления может наполняться отдельным налогом, как это делали в Японии. Но до окончания войны отдельного налога точно не будет. Основная задача — наработать механизм фонда восстановления: создать базу, запустить институт, начать аккумулировать вклады международных партнеров, даже если на старте они будут небольшими.
После публикации интервью она возразила, что обсуждается введение нового налога, объяснив, что ее заявление неверно интерпретировано.
«В интервью я привела пример, что отдельные страны вводили для этого специальный налог. Но так же сказала, что это не наш вариант. Мы же работаем над тем, чтобы привлечь как можно больше грантового и льготного финансирования сейчас, пока не появится — возможность репараций. А она обязательно будет», — подчеркнула Шкрум.
Со своей стороны глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в своем Telegram-канале, что пока никто не рассматривает введение дополнительной денежной нагрузки на восстановление в виде налогов.
«Источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные нами средства партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарационные деньги от рф. Точка. Заявляю это как Секретарь Совета по восстановлению», — написал он.
