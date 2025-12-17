В Минразвития прокомментировали информацию о возможном налоге на восстановление Сегодня 10:02 — Казна и Политика

В Минразвития прокомментировали информацию о возможном налоге на восстановление

Министерство развития общин и территорий Украины не планирует разрабатывать или вводить налог на восстановление. Информация о возможном введении такого налога, которая появилась в отдельных медиа, является неправильной интерпретацией публичной дискуссии о финансировании восстановления страны.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум объяснила, что в интервью Forbes Ukraine она приводила примеры других стран, которые после природных катаклизмов вводили специальные налоги. В то же время, она сразу подчеркнула, что для Украины такой подход не рассматривается.

«Мы работаем над тем, чтобы привлечь как можно больше грантового и льготного финансирования сейчас, пока не появится возможность репараций», — подчеркнула Шкрум.

Приоритеты использования налогов

Налоги, уплачиваемые гражданами в настоящее время, в первую очередь направляются на финансирование обороны и безопасности Украины. Введение дополнительной налоговой нагрузки для финансирования восстановления пока не рассматривается.

В то же время в министерстве признают, что восстановление страны требует значительных ресурсов. Позиция государства остается неизменной: основное финансовое бремя за разрушенные города и общины должно нести россия как государство-агрессор.

Шкрум отметила, что восстановление Украины продолжается уже сейчас. Министерство развития общин и территорий работает над привлечением средств, прежде всего, через международную помощь, гранты и льготные кредиты.

Кроме того, разрабатывается создание Фонда восстановления, который должен обеспечить более быстрое накопление средств и прозрачное их использование.

Что известно о «новом» налоге на восстановление

Алена Шкрум рассказала в интервью Forbes, что в правительстве работают над созданием отдельного Фонда восстановления, чтобы наполнить его средствами после завершения войны могут ввести отдельный налог. В интервью говорилось, что в перспективе Фонд восстановления может наполняться отдельным налогом, как это делали в Японии. Но до окончания войны отдельного налога точно не будет. Основная задача — наработать механизм фонда восстановления: создать базу, запустить институт, начать аккумулировать вклады международных партнеров, даже если на старте они будут небольшими.

После публикации интервью она возразила , что обсуждается введение нового налога, объяснив, что ее заявление неверно интерпретировано.

«В интервью я привела пример, что отдельные страны вводили для этого специальный налог. Но так же сказала, что это не наш вариант. Мы же работаем над тем, чтобы привлечь как можно больше грантового и льготного финансирования сейчас, пока не появится — возможность репараций. А она обязательно будет», — подчеркнула Шкрум.

Со своей стороны глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в своем Telegram-канале, что пока никто не рассматривает введение дополнительной денежной нагрузки на восстановление в виде налогов.

«Источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные нами средства партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарационные деньги от рф. Точка. Заявляю это как Секретарь Совета по восстановлению», — написал он.

