ру
На сколько азартные игры пополняют госбюджет Украины (инфографика)

Казна и Политика
43
Легализованный в Украине более пяти лет назад игорный бизнес продолжает наполнять государственный бюджет. За первые десять месяцев 2025 года поступления от платы за лицензии превысили 1,3 млрд грн, что больше годового показателя, заложенного правительством в планах. Кроме этого, еще 8,6 млрд грн государство получило в виде налогов с доходов игровой индустрии.
Издание «Слово и дело» проанализировало запланированные и фактические поступления в бюджет от лицензий в сфере организации и проведения азартных игр в 2022—2025 годах, а также объем налогов, уплаченных с доходов букмекерской деятельности и азартных игр.
Игорный бизнес в Украине легализовали в 2020 году: в июле Верховная рада приняла закон, в августе его закон подписал президент Владимир Зеленский. В том же году в сентябре в Украине появилась комиссия по регулированию азартных игр, главной задачей которой была выдача, восстановление, переоформление и приостановление лицензий для игорного бизнеса. Первую лицензию КРАИЛ выдала в феврале 2021 года.
В 2022 году государство рассчитывало привлечь в бюджет 1 млрд 189,7 млн ​​гривен дохода от лицензий на игорный бизнес. План почти удалось выполнить: госбюджет получил 1 млрд. 166,1 млн. или 98% от запланированной суммы. Налог на доход, полученный от букмекерской деятельности и азартных игр, составил в первый год войны 80,1 млн грн.
В 2023 году в госбюджете планировали получить 1 млрд 596,2 млн гривен от платы за лицензии. План перевыполнили: поступило 1 млрд 679,9 млн. В то же время налог на доход составил 4 млрд 335,1 млн грн. Отметим, в январе 2023 года для игорного бизнеса отменили налоговые льготы, поэтому налог существенно вырос.
В прошлом году государство планировало перечислить в бюджет 1 млрд 47,5 млн грн от дохода на лицензии. Реальные доходы превысили ожидания — поступило 1 млрд 657,7 млн грн. Налог на доход от букмекерской деятельности и азартных игр был самым большим за три предыдущих года — 9 млрд 256,7 млн ​​грн.
В 2025 году в бюджет заложили 1 млрд 295,7 млн ожидаемого дохода. С января по октябрь бюджет уже получил 1 млрд 312,4 млн, то есть план также будет перевыполнен. Налог на доход от букмекерской деятельности за первые десять месяцев года составил 8 млрд 565,5 млн грн.
В 2026 году от лицензий на игорный бизнес правительство рассчитывает получить 1 млрд 062,1 млн грн.

Новые ограничения рынка

Как известно, в январе текущего года президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным рынком.
Новый закон предусматривает ограничение рекламы азартных игр и запрет спонсорства. Также он определяет дополнительные инструменты для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения.
Ранее мы сообщали, что летом этого года в Украине начал работу новый государственный регулятор рынка азартных игр — агентство «ПлейСити». Его цель — сделать рынок азартных игр и лотерей прозрачным и контролируемым.
По материалам:
Слово і Діло
Деньги
