Украина введет лимиты для игроков в азартные игры

Министерство цифровой трансформации обнародовало проект Приказа, устанавливающий финансовые и временные лимиты для игроков в азартные игры. Его вынесли на общественное обсуждение.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Что именно предусматривает документ:
  • финансовые лимиты — определяют, какую долю месячного дохода игрок может потратить на азартные игры;
  • временные лимиты — продолжительность участия в азартных играх;
  • максимальное непрерывное время игры и длительность обязательного перерыва.
Игрок будет самостоятельно определять лимиты — сразу на сутки, неделю и месяц. Отсчет времени начинается с первой ставки и фиксируется с точностью до секунды.
Лимиты на игру в Украине определяют впервые. Подобные подходы уже работают в странах ЕС, Канаде и США и являются частью системы предотвращения игровой зависимости. Со временем можно будет корректировать лимиты на основе данных о поведении игроков.
«Это важный шаг к формированию цивилизованного и контролируемого рынка, где игра не переходит в зависимость. Мы используем международный опыт и создаем украинскую модель, которая будет базироваться на реальных данных после запуска Государственной системы онлайн-мониторинга», — отмечает Наталья Деникеева, заместитель министра цифровой трансформации Украины.
Текст проекта Приказа опубликован на сайте. После общественного обсуждения Минцифры должно проработать предложения граждан и согласовать документ с государственными органами. Далее — принятие Приказа.
По материалам:
Finance.ua
