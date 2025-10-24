Украина введет лимиты для игроков в азартные игры Сегодня 16:12

Украина введет лимиты для игроков в азартные игры

Министерство цифровой трансформации обнародовало проект Приказа, устанавливающий финансовые и временные лимиты для игроков в азартные игры. Его вынесли на общественное обсуждение.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Что именно предусматривает документ:

финансовые лимиты — определяют, какую долю месячного дохода игрок может потратить на азартные игры;

временные лимиты — продолжительность участия в азартных играх;

максимальное непрерывное время игры и длительность обязательного перерыва.

Игрок будет самостоятельно определять лимиты — сразу на сутки, неделю и месяц. Отсчет времени начинается с первой ставки и фиксируется с точностью до секунды.

Лимиты на игру в Украине определяют впервые. Подобные подходы уже работают в странах ЕС, Канаде и США и являются частью системы предотвращения игровой зависимости. Со временем можно будет корректировать лимиты на основе данных о поведении игроков.

«Это важный шаг к формированию цивилизованного и контролируемого рынка, где игра не переходит в зависимость. Мы используем международный опыт и создаем украинскую модель, которая будет базироваться на реальных данных после запуска Государственной системы онлайн-мониторинга», — отмечает Наталья Деникеева, заместитель министра цифровой трансформации Украины.

Текст проекта Приказа опубликован на сайте . После общественного обсуждения Минцифры должно проработать предложения граждан и согласовать документ с государственными органами. Далее — принятие Приказа.

