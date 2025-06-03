В Украине заработал новый регулятор рынка азартных игр — агентство «ПлейСити» Сегодня 09:15

В Украине заработал новый регулятор рынка азартных игр — агентство «ПлейСити»

В Украине начал работу новый государственный регулятор рынка азартных игр — агентство «ПлейСити». Его цель — сделать рынок азартных игр и лотерей прозрачным и контролируемым.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«ПлейСити создали вместо неэффективной КРАИЛ для регулирования сферы игорного бизнеса», — уточнили в министерстве.

Первоочередные задачи ПлейСити

Цифровой процесс выдачи лицензий. Решение по лицензиям будет принимать электронная система по критериям, определенным законом. Это создаст единые и прозрачные правила игры для всех участников рынка.

Запустить государственную онлайн-систему, которая будет следить за работой легальных казино в режиме реального времени. Продолжить блокировать сайты и приложения нелегальных казино. Перезапустить рынок лотерейного бизнеса. Сейчас рынок лотерейного бизнеса работает без лицензионных условий, а значит, не платит лицензионные платежи и не контролируется государством. Перезапустить реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх. В планах — создать полноценный продукт на платформе Дія.Engine. Новый реестр будет отвечать всем требованиям законодательства по защите персональных данных и будет иметь дополнительный функционал для организаторов азартных игр. В планах — запустить услугу на портале Дія, чтобы человек в несколько кликов мог ограничить доступ к игре.

Искоренить казино с российским следом с украинского рынка. ПлейСити в сотрудничестве с правоохранительными органами будет работать над наложением санкций и аннулированием лицензий у операторов с российским следом.



Что получит государство от реформы

Ежегодно государственный бюджет теряет до 10 млрд грн налогов из-за теневого рынка азартных игр и лотерей. Детенизация сферы даст значительный прирост в налогах, которые затем будут направлены на усиление обороноспособности страны.

Кроме того, прозрачные правила игры на рынке помогут сделать Украину привлекательной юрисдикцией для международных компаний, а это также значительные инвестиции в государственный бюджет.

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