2025 год стал рекордным по объемам военной помощи: итоги нового «Рамштайна»

По итогам 2025 года Украине удастся привлечь на военную помощь на 45 миллиардов долларов, если партнеры выполнят все обязательства. Это самый большой показатель с начала полномасштабной войны.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в ходе 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

По словам министра, в 2025 году партнеры также обязались направить около $5 млрд на украинское оборонное производство и еще около $5 млрд на закупку американского вооружения для Украины. Оба показателя рекордные. Украина рассчитывает сохранить такую ​​динамику и в 2026 году.

Оборонные потребности Украины в 2026 году

Общий объем оборонных потребностей Украины в 2026 году составляет $120 млрд. Половину этой суммы государство планирует покрыть своими ресурсами. Еще $60 млрд должно поступить от международных партнеров.

Ключевые приоритеты поддержки

Во время выступления Денис Шмыгаль очертил основные направления, по которым Украина ожидает поддержки партнеров:

стабильное и прогнозируемое финансирование обороны Украины. Именно поэтому он обратился к партнерам с предложением направлять не менее 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины;

противовоздушная оборона, ведь россия продолжает воздушный террор, и Украине нужны возможности для защиты;

поддержка украинского производства дронов и других образцов вооружения, доказавших эффективность на поле боя;

снабжение боеприпасами, в том числе дальнобойными;

механизм PURL.

«Этот ключевой элемент сотрудничества между Европой и США должен в дальнейшем получать финансирование. Общая потребность Украины в получении пакетов PURL в 2026 году составляет 15 млрд долларов», — отметил Шмыгаль.

Новые обязательства партнеров

В ходе заседания партнеры объявили о новых решениях по долгосрочной поддержке Украины.

Германия планирует направить 11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны Украины. Основной фокус сделан на ПВО, беспилотниках и артиллерийских боеприпасах. Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS-T.

Великобритания в 2025 году усилит возможности ПВО Украины на сумму 600 млн фунтов. Финансирование осуществляется за счет замороженных активов россии, средств партнеров и национального бюджета.

Канада предоставит дополнительные 30 млн канадских долларов на украинские дроны, ракеты AIM-9, электрооптические сенсоры и другую военную помощь.

Нидерланды выделяют 700 млн евро на беспилотники, из которых 400 млн евро направят на продукцию украинского производства.

Черногория подготавливает вклад в механизм PURL и фонд NSATU.

Дания объявила о новом вкладе в PURL с фокусом на авиационные возможности Украины. Также передано 29 пакет поддержки объемом 250 млн евро, включающий дроны, ПВО и поддержку украинской авиации.

Эстония продолжит поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП, что составляет 142 млн евро. Кроме того, страна внесет вклад в IT Коалицию в размере 9 млн евро.

Латвия также подтвердила поддержку на уровне не менее 0,25% ВВП, что составляет 110 млн евро. Основной фокус сделан на беспилотниках, средствах РЭБ и PURL.

Литва планирует в 2026 году направить более 220 млн евро на военную поддержку Украины. Денежные средства пойдут на PURL, программу Patriot для Украины, «чешскую инициативу» и коалицию по разминированию.

Люксембург в 2026 году предоставит 100 млн евро в поддержку Украины и внесет второй взнос в PURL в размере 15 млн евро.

Новая Зеландия объявила о вкладе в 15 млн долларов на PURL.

Норвегия планирует общую военную помощь в 2026 году в размере около $7 млрд. Она включает взносы на поддержку американских систем ПВО и «чешской инициативы».

Польша обеспечит поставки 155 мм артиллерийских снарядов и реализацию совместных с Украиной проектов в рамках SAFE.

Португалия внесет вклад в «чешскую инициативу» и выделит 10 млн евро на беспилотники.

Чехия сообщила, что в рамках «чешской инициативы» на 2026 год уже профинансированы поставки 760 000 артиллерийских снарядов.

