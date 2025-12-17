2025 год стал рекордным по объемам военной помощи: итоги нового «Рамштайна»
По итогам 2025 года Украине удастся привлечь на военную помощь на 45 миллиардов долларов, если партнеры выполнят все обязательства. Это самый большой показатель с начала полномасштабной войны.
Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в ходе 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».
По словам министра, в 2025 году партнеры также обязались направить около $5 млрд на украинское оборонное производство и еще около $5 млрд на закупку американского вооружения для Украины. Оба показателя рекордные. Украина рассчитывает сохранить такую динамику и в 2026 году.
Оборонные потребности Украины в 2026 году
Общий объем оборонных потребностей Украины в 2026 году составляет $120 млрд. Половину этой суммы государство планирует покрыть своими ресурсами. Еще $60 млрд должно поступить от международных партнеров.
Ключевые приоритеты поддержки
Во время выступления Денис Шмыгаль очертил основные направления, по которым Украина ожидает поддержки партнеров:
- стабильное и прогнозируемое финансирование обороны Украины. Именно поэтому он обратился к партнерам с предложением направлять не менее 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины;
- противовоздушная оборона, ведь россия продолжает воздушный террор, и Украине нужны возможности для защиты;
- поддержка украинского производства дронов и других образцов вооружения, доказавших эффективность на поле боя;
- снабжение боеприпасами, в том числе дальнобойными;
- механизм PURL.
«Этот ключевой элемент сотрудничества между Европой и США должен в дальнейшем получать финансирование. Общая потребность Украины в получении пакетов PURL в 2026 году составляет 15 млрд долларов», — отметил Шмыгаль.
Новые обязательства партнеров
В ходе заседания партнеры объявили о новых решениях по долгосрочной поддержке Украины.
Германия планирует направить 11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны Украины. Основной фокус сделан на ПВО, беспилотниках и артиллерийских боеприпасах. Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS-T.
Великобритания в 2025 году усилит возможности ПВО Украины на сумму 600 млн фунтов. Финансирование осуществляется за счет замороженных активов россии, средств партнеров и национального бюджета.
Канада предоставит дополнительные 30 млн канадских долларов на украинские дроны, ракеты AIM-9, электрооптические сенсоры и другую военную помощь.
Нидерланды выделяют 700 млн евро на беспилотники, из которых 400 млн евро направят на продукцию украинского производства.
Черногория подготавливает вклад в механизм PURL и фонд NSATU.
Дания объявила о новом вкладе в PURL с фокусом на авиационные возможности Украины. Также передано 29 пакет поддержки объемом 250 млн евро, включающий дроны, ПВО и поддержку украинской авиации.
Эстония продолжит поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП, что составляет 142 млн евро. Кроме того, страна внесет вклад в IT Коалицию в размере 9 млн евро.
Латвия также подтвердила поддержку на уровне не менее 0,25% ВВП, что составляет 110 млн евро. Основной фокус сделан на беспилотниках, средствах РЭБ и PURL.
Литва планирует в 2026 году направить более 220 млн евро на военную поддержку Украины. Денежные средства пойдут на PURL, программу Patriot для Украины, «чешскую инициативу» и коалицию по разминированию.
Люксембург в 2026 году предоставит 100 млн евро в поддержку Украины и внесет второй взнос в PURL в размере 15 млн евро.
Новая Зеландия объявила о вкладе в 15 млн долларов на PURL.
Норвегия планирует общую военную помощь в 2026 году в размере около $7 млрд. Она включает взносы на поддержку американских систем ПВО и «чешской инициативы».
Польша обеспечит поставки 155 мм артиллерийских снарядов и реализацию совместных с Украиной проектов в рамках SAFE.
Португалия внесет вклад в «чешскую инициативу» и выделит 10 млн евро на беспилотники.
Чехия сообщила, что в рамках «чешской инициативы» на 2026 год уже профинансированы поставки 760 000 артиллерийских снарядов.
