Рада приняла закон о статусе иностранцев на военной службе

Рада приняла закон о статусе иностранцев на военной службе

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона № 14052 о внесении изменений в некоторые законы Украины о правовом статусе и медицинском обеспечении военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон направлен на обновление правового регулирования вопросов документирования иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт на прохождение военной службы.

Вид на временное жительство

Изменениями в закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» предусмотрено документирование иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, видами на временное жительство.

Такие виды будут выдаваться на период действия контракта и в течение 3 месяцев после прекращения или расторжения, за исключением определенных законом случаев. Также устанавливается перечень документов, на основании которых будет оформляться вид на временное жительство для этих лиц.

Переходные сроки

Законом определены сроки обращения за оформлением вида на временное жительство для иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт до вступления в силу данного закона.

Подать документы они смогут в течение 6 месяцев со дня вступления закона в силу.

Изменениями в закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на вступление и сохранение гражданства Украины» сокращается срок вступления в силу этого закона до 3 месяцев.

В законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» установлено, что его действие не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины.

В то же время, для этих категорий сохраняется действие норм, касающихся денежного довольствия, медицинского обеспечения и предоставления отпусков военнослужащим.

