0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада приняла закон о статусе иностранцев на военной службе

Казна и Политика
35
Рада приняла закон о статусе иностранцев на военной службе
Рада приняла закон о статусе иностранцев на военной службе
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона № 14052 о внесении изменений в некоторые законы Украины о правовом статусе и медицинском обеспечении военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Закон направлен на обновление правового регулирования вопросов документирования иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт на прохождение военной службы.

Вид на временное жительство

Изменениями в закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» предусмотрено документирование иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, видами на временное жительство.
Читайте также
Такие виды будут выдаваться на период действия контракта и в течение 3 месяцев после прекращения или расторжения, за исключением определенных законом случаев. Также устанавливается перечень документов, на основании которых будет оформляться вид на временное жительство для этих лиц.

Переходные сроки

Законом определены сроки обращения за оформлением вида на временное жительство для иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт до вступления в силу данного закона.
Подать документы они смогут в течение 6 месяцев со дня вступления закона в силу.
Изменениями в закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на вступление и сохранение гражданства Украины» сокращается срок вступления в силу этого закона до 3 месяцев.
Читайте также
В законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» установлено, что его действие не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины.
В то же время, для этих категорий сохраняется действие норм, касающихся денежного довольствия, медицинского обеспечения и предоставления отпусков военнослужащим.
По материалам:
Finance.ua
Военнообязанный
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems