В ВР обязали министров отчитываться перед увольнением — законопроект

ВР Украины 17 декабря приняла законопроект, обязывающий всех министров правительства отчитываться перед увольнением. Министры должны будут выступать с отчетом перед народными депутатами.

Об этом пишет в сообщении народного депутата Ярослава Железняка.

Перед увольнением с должности члены Кабинета министров Украины обязаны будут отчитаться за проделанную в должности работу. Документ был принят 285 голосами во втором чтении и в целом.

Министры, в соответствии с обновленным порядком назначения на должность и увольнением с нее, теперь обязаны присутствовать и отчитываться о выполненной работе при рассмотрении их увольнения на заседании комитета и на пленарном заседании Верховной Рады.

Письменный отчет о работе также становится обязательным при подаче заявления об отставке. Публичный отчет дается исключительно перед нардепами в комитете и позже в сессионном зале парламента.

Еще одно изменение — теперь встреча кандидата в министры со всеми группами и фракциями парламента становится обязательной.

