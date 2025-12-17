0 800 307 555
ру
В ВР обязали министров отчитываться перед увольнением — законопроект

Казна и Политика
10
ВР Украины 17 декабря приняла законопроект, обязывающий всех министров правительства отчитываться перед увольнением. Министры должны будут выступать с отчетом перед народными депутатами.
Об этом пишет в сообщении народного депутата Ярослава Железняка.
Перед увольнением с должности члены Кабинета министров Украины обязаны будут отчитаться за проделанную в должности работу. Документ был принят 285 голосами во втором чтении и в целом.
Министры, в соответствии с обновленным порядком назначения на должность и увольнением с нее, теперь обязаны присутствовать и отчитываться о выполненной работе при рассмотрении их увольнения на заседании комитета и на пленарном заседании Верховной Рады.
Письменный отчет о работе также становится обязательным при подаче заявления об отставке. Публичный отчет дается исключительно перед нардепами в комитете и позже в сессионном зале парламента.
Еще одно изменение — теперь встреча кандидата в министры со всеми группами и фракциями парламента становится обязательной.
16 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного комеморативного мероприятия.
По материалам:
Finance.ua
