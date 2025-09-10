Кабмин подал два законопроекта о налогообложении на OLX и других платформах Сегодня 11:05 — Личные финансы

Кабмин подал два законопроекта о налогообложении на OLX и других платформах

Кабинет Министров подал в Верховную Раду два законопроекта, касающиеся внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук обнародовал основные положения документов.

Проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины „О банках и банковской деятельности“ о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы» № 14025 направлен на гармонизацию украинского налогового законодательства с правом ЕС и ОЭСР.

Он предусматривает имплементацию Модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ и положений Директивы Совета (ЕС) 2021/514.

Основные предложения:

в Налоговом кодексе появится новая статья «Международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы»;

определяются новые понятия, связанные с подачей отчетности;

подотчетные операторы платформ должны будут выявлять подотчетных продавцов, подавать отчеты в ГНС и становиться на учет в течение 60 дней;

под отчетной деятельностью будут подразумеваться аренда недвижимости (жилой, коммерческой и другой), личные услуги, продажа товаров, аренда транспортных средств;

устанавливается перечень информации, которую операторы будут передавать ГНС;

вводится ответственность за нарушение требований;

предусматривается льготный режим налогообложения для физлиц-продавцов: ставка налога 5% и обязанности налогового агента для операторов платформ;

если в течение года физическое лицо осуществило не более трех продаж на сумму до 2000 евро, оно сможет пользоваться собственными текущими счетами без открытия специального счета;

банки будут предоставлять ГНС информацию об операциях на счетах подотчетных продавцов, пользующихся льготным режимом.

Второй проект «О внесении изменений в статью 50 Гражданского кодекса Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы» № 14026. Он напрямую связан с законопроектом № 14025.

Предлагается установить, что физическое лицо, осуществляющее отчетную деятельность через цифровую платформу по правилам Налогового кодекса, не подлежит государственной регистрации как предприниматель. Речь идет о видах деятельности, охватываемых законопроектом № 14025: аренда недвижимости, предоставление услуг, продажа товаров, аренда транспорта.

и т. п. ). В Министерстве финансов отмечали, что одноразовые небольшие продажи бытовых вещей украинцев останутся вне налогового бремени. Детали законопроекта: Напомним, Кабинет Министров принял законопроект, запускающий международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Bolt, Uber, Airbnb, Booking, Glovo). В Министерстве финансов отмечали, что одноразовые небольшие продажи бытовых вещей украинцев останутся вне налогового бремени. Детали законопроекта:

без налогообложения можно будет продавать товары или услуги на сумму до 12 прожиточных минимумов в год (36,3 тыс. грн);

если доход выше, то будет действовать ставка 5% НДФЛ + 5% военный сбор;

с 2026 года платформы будут автоматически удерживать эти налоги при оплате. Если к концу года сумма не превышает не облагаемый налогом предел — средства вернут;

платформы станут налоговыми агентами: именно они будут платить налоги за пользователей, чтобы людям не приходилось делать это самостоятельно;

если продаж больше чем на 2000 евро в год или более 3 транзакций, то нужно будет иметь отдельный банковский счет.

Как пояснил экономист Богдан Слуцкий, влияние на цены на этих площадках будет минимальным, ведь законопроект устанавливает достаточно высокий порог не облагаемого налогом минимума (12 прожиточных минимумов в год ≈36,3 тыс. грн). «То есть для тех, кто продает товары или услуги не в бизнес целях, превысить его будет сложно. Для тех, кто уже работает официально, например через ФЛП, тоже ничего не меняется», — объяснил Слуцкий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.