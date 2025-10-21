БЭБ вводит «Экономический щит»: что это означает
Бюро экономической безопасности вводит новый проект под названием «Экономический щит».
Об этом во время встречи с бизнесом в Одессе сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.
В чем суть
Проект станет отправной точкой построения системы, в которой бизнес будет испытывать не давление, а реальное партнерство с Бюро.
«Наша цель — обеспечить равные правила и справедливые условия ведения бизнеса для всех, кто соблюдает требования законодательства. Это ключевой залог устойчивого развития предпринимательства и доверия между бизнесом и государством», — отметил Александр Цивинский.
Одним из важных элементов новой философии БЭБ станет определение индекса экономической безопасности для каждой области. Именно для этого вводится проект «Экономический щит».
- Он предусматривает аналитическую оценку ситуации в регионах,
- определение угроз экономической безопасности,
- оперативное решение проблематики
и т. д.
Ранее мы писали, что в ближайшие полтора года запланировано масштабное обновление состава БЭБ и аудит действующих кадров.
Новоназначенный руководитель БЭБ получит широкую автономию в принятии управленческих решений — включая формирование структуры и отбор заместителей. Ключевым этапом в ближайшие 1,5 года станет создание двух специальных комиссий:
- Комиссия по отбору новых сотрудников БЭБ;
- Комиссия по переаттестации действующего состава ведомства.
Реформа имеет целью очистить орган от скомпрометированных кадров и привлечь новых специалистов.
Поделиться новостью
Также по теме
БЭБ вводит «Экономический щит»: что это означает
Налогообложение доходов с цифровых платформ: что говорят в ЕБА
Налоговая назвала отрасли-лидеры в наполнении госбюджета
ВР отменит закон об обращении граждан: что примут взамен
В Украине заработают новые правила трудоустройства: что предлагают
Отопительный сезон: Президент сообщил, где брать деньги и газ