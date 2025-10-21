0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ вводит «Экономический щит»: что это означает

Казна и Политика
48
БЭБ вводит «Экономический щит»: что это означает
БЭБ вводит «Экономический щит»: что это означает
Бюро экономической безопасности вводит новый проект под названием «Экономический щит».
Об этом во время встречи с бизнесом в Одессе сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.
Читайте также

В чем суть

Проект станет отправной точкой построения системы, в которой бизнес будет испытывать не давление, а реальное партнерство с Бюро.
«Наша цель — обеспечить равные правила и справедливые условия ведения бизнеса для всех, кто соблюдает требования законодательства. Это ключевой залог устойчивого развития предпринимательства и доверия между бизнесом и государством», — отметил Александр Цивинский.
Читайте также
Одним из важных элементов новой философии БЭБ станет определение индекса экономической безопасности для каждой области. Именно для этого вводится проект «Экономический щит».
  • Он предусматривает аналитическую оценку ситуации в регионах,
  • определение угроз экономической безопасности,
  • оперативное решение проблематики и т. д.
Читайте также
Ранее мы писали, что в ближайшие полтора года запланировано масштабное обновление состава БЭБ и аудит действующих кадров.
Новоназначенный руководитель БЭБ получит широкую автономию в принятии управленческих решений — включая формирование структуры и отбор заместителей. Ключевым этапом в ближайшие 1,5 года станет создание двух специальных комиссий:
  • Комиссия по отбору новых сотрудников БЭБ;
  • Комиссия по переаттестации действующего состава ведомства.
Реформа имеет целью очистить орган от скомпрометированных кадров и привлечь новых специалистов.
По материалам:
Finance.ua
КабминДеньгиБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems