БЭБ вводит «Экономический щит»: что это означает Сегодня 10:45 — Казна и Политика

БЭБ вводит «Экономический щит»: что это означает

Бюро экономической безопасности вводит новый проект под названием «Экономический щит».

Об этом во время встречи с бизнесом в Одессе сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.

Читайте также Вакансии для специалистов БЭБ: кого ищут и какие требования

В чем суть

Проект станет отправной точкой построения системы, в которой бизнес будет испытывать не давление, а реальное партнерство с Бюро.

«Наша цель — обеспечить равные правила и справедливые условия ведения бизнеса для всех, кто соблюдает требования законодательства. Это ключевой залог устойчивого развития предпринимательства и доверия между бизнесом и государством», — отметил Александр Цивинский.

Читайте также 24 млн грн ущерба: БЭБ разоблачила продавцов поддельной техники Apple

Одним из важных элементов новой философии БЭБ станет определение индекса экономической безопасности для каждой области. Именно для этого вводится проект «Экономический щит».

Он предусматривает аналитическую оценку ситуации в регионах,

определение угроз экономической безопасности,

оперативное решение проблематики и т. д.

Читайте также БЭБ готовят к масштабной перезагрузке: нардеп сообщил детали

Ранее мы писали , что в ближайшие полтора года запланировано масштабное обновление состава БЭБ и аудит действующих кадров.

Новоназначенный руководитель БЭБ получит широкую автономию в принятии управленческих решений — включая формирование структуры и отбор заместителей. Ключевым этапом в ближайшие 1,5 года станет создание двух специальных комиссий:

Комиссия по отбору новых сотрудников БЭБ;

Комиссия по переаттестации действующего состава ведомства.

Реформа имеет целью очистить орган от скомпрометированных кадров и привлечь новых специалистов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.