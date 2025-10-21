Бюджетный комитет принял изменения в Бюджет-2025 в целом: сколько добавили на оборону Сегодня 11:50 — Казна и Политика

Бюджетный комитет принял изменения в Бюджет-2025 в целом. Этот бюджет добавляет 325 млрд грн на оборону.

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Законопроект #14103 предлагает увеличить расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн.

Список

+210,9 млрд грн — ВСУ,

+99,1 млрд — производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ,

+8,1 млрд грн — Национальной гвардии,

+4,3 млрд грн — для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи,

+1,3 млрд грн — для СБУ,

+918 млн грн — Государственной специальной службе транспорта,

+83 млн грн — Государственной пограничной службе,

+28,8 млн грн — для ГУР МО,

+8 млн грн — для СВР.

Покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:

294,3 млрд грн — международная помощь (это 6 млрд евро «безвозвратной ссуды» ERA loans, из европейской доли.

10,4 млрд грн — сокращение невоенных расходов (из них наиболее существенные сокращения:

6,45 млрд — ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга и 3 млрд — экономия на гарантийных обязательствах государства, которые в этом году нет потребности выплачивать) и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.

20 млрд грн — ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного довольствия военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расхода на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги от доходов физлиц).

