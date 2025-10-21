0 800 307 555
ру
Бюджетный комитет принял изменения в Бюджет-2025 в целом: сколько добавили на оборону

Казна и Политика
Бюджетный комитет принял изменения в Бюджет-2025 в целом. Этот бюджет добавляет 325 млрд грн на оборону.
Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
Законопроект #14103 предлагает увеличить расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн.
  • +210,9 млрд грн — ВСУ,
  • +99,1 млрд — производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ,
  • +8,1 млрд грн — Национальной гвардии,
  • +4,3 млрд грн — для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи,
  • +1,3 млрд грн — для СБУ,
  • +918 млн грн — Государственной специальной службе транспорта,
  • +83 млн грн — Государственной пограничной службе,
  • +28,8 млн грн — для ГУР МО,
  • +8 млн грн — для СВР.
Покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:
  • 294,3 млрд грн — международная помощь (это 6 млрд евро «безвозвратной ссуды» ERA loans, из европейской доли.
  • 10,4 млрд грн — сокращение невоенных расходов (из них наиболее существенные сокращения:
  • 6,45 млрд — ожидаемая экономия от обслуживания государственного долга и 3 млрд — экономия на гарантийных обязательствах государства, которые в этом году нет потребности выплачивать) и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.
  • 20 млрд грн — ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного довольствия военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расхода на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги от доходов физлиц).
Ранее Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа объяснила, какой дефицит бюджета Украины планируется покрыть за счет международной поддержки от партнеров.
По материалам:
Finance.ua
КабминДеньги
