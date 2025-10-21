Правительство повысило выплаты на детей (суммы) Сегодня 12:16 — Казна и Политика

Правительство повысило выплаты на детей (суммы)

Правительство повышает выплаты родителям-воспитателям и приемным родителям детей-сирот.

Комитет Совета по вопросам социальной политики согласовал законопроект о «детских выплатах» ко второму чтению — парламент рассмотрит его в ближайшее время.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram .

Среднемесячный размер выплат на одного из приемных родителей будет таким:

2026 год — 16 240,64 грн.

2027 год — 16 992,16 грн.

2028 год — 17 894,96 грн.

Среднемесячный размер выплат на одного из родителей-воспитателей одного детского дома семейного типа будет:

2026 год — 52 782,08 грн.

2027 год — 55 224,52 грн.

2028 год — 58 158,62 грн.

В основе законопроекта

увеличение суммы выплат при рождении ребенка до 50 тысяч гривен;

помощь по уходу за ребенком до 1 года в размере 7 тысяч гривен,

также выплата 8 тысяч гривен при уходе за ребенком от 1 до 3 лет, если родители вернулись на работу.

Если Рада поддержит законопроект и его утвердит президент Владимир Зеленский, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

