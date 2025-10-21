Правительство повысило выплаты на детей (суммы)
Правительство повышает выплаты родителям-воспитателям и приемным родителям детей-сирот.
Комитет Совета по вопросам социальной политики согласовал законопроект о «детских выплатах» ко второму чтению — парламент рассмотрит его в ближайшее время.
Среднемесячный размер выплат на одного из приемных родителей будет таким:
- 2026 год — 16 240,64 грн.
- 2027 год — 16 992,16 грн.
- 2028 год — 17 894,96 грн.
Среднемесячный размер выплат на одного из родителей-воспитателей одного детского дома семейного типа будет:
- 2026 год — 52 782,08 грн.
- 2027 год — 55 224,52 грн.
- 2028 год — 58 158,62 грн.
В основе законопроекта
- увеличение суммы выплат при рождении ребенка до 50 тысяч гривен;
- помощь по уходу за ребенком до 1 года в размере 7 тысяч гривен,
- также выплата 8 тысяч гривен при уходе за ребенком от 1 до 3 лет, если родители вернулись на работу.
Если Рада поддержит законопроект и его утвердит президент Владимир Зеленский, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
