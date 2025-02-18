Выплаты на детей: кто может получить от 7 тыс. грн в месяц — Finance.ua
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Выплаты на детей: кто может получить от 7 тыс. грн в месяц

Личные финансы
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Выплаты на детей: кто может получить от 7 тыс. грн в месяц
Выплаты на детей: кто может получить от 7 тыс. грн в месяц
В Украине в 2025 году по-прежнему предусмотрены социальные выплаты на детей.
Размер декретных
Для официально работающих женщин минимальный размер декретных составит — 7100 грн/месяц.
А вот максимальный — 106 500 грн/месяц. Такая сумма рассчитана исходя из годовой зарплаты на момент выхода в декрет.
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Для неработающих женщин такая помощь составляет 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 25% от 3 028 грн — это 757 грн/месяц.

После рождения ребенка

Общая сумма помощи от государства — 41 280 грн. Ее выплачивают не все сразу:
  • 10 320 грн — получает мама после рождения или после усыновления;
  • 860 грн — выплачивают ежемесячно в течение 3 лет (пока не выплатят всю сумму).
Размер такой помощи не зависит от количества детей в семье.
Матери-одиночки
  • на ребенка до 6 лет выплачивают 2563 грн;
  • от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
  • от 18 до 23 лет (если ребенок учится в вузе на дневной форме) — 3028 грн.
Дети на попечении
  • на ребенка до 6 лет — 6407,5 грн;
  • до 6 лет, если у ребенка есть инвалидность — 8970,5 грн;
  • от 6 до 18 лет — 7990 грн;
  • от 6 до 18 лет, если ребенок с инвалидностью — 11 186 грн.
Соцпомощь для тех, кто ухаживает за больными детьми, в 2025 году составит:
  • на ребенка до 6 лет — 5126 грн;
  • на ребенка от 6 до 18 лет — 6392 грн.
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Напомним, Кабинет Министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре. В декабре 2024 года выплаты получили почти 600 тысяч украинцев по этой программе.
Как сообщили в Минсоцполитики, в течение декабря 2024 семьи, которые являются малообеспеченными семьями с детьми или семьями-ВПО с детьми, получающими выплаты на проживание, получили на каждого ребенка до 18 лет по 6 500 грн единовременной денежной помощи.
Также Кабинет Министров утвердил порядок назначения и выплаты денежной компенсации стоимости «упаковки малыша». Решение принято с целью обеспечения выплаты денежной компенсации стоимости «упаковку малыша» после завершения реализации пилотного проекта «Монетизация единовременной натуральной помощи „упаковка малыша“ в 2020—2024 годах».
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По материалам:
Finance.ua
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