Выплаты на детей: кто может получить от 7 тыс. грн в месяц — Finance.ua

Выплаты на детей: кто может получить от 7 тыс. грн в месяц Сегодня 21:00 — Личные финансы

Выплаты на детей: кто может получить от 7 тыс. грн в месяц

В Украине в 2025 году по-прежнему предусмотрены социальные выплаты на детей.

Размер декретных

Для официально работающих женщин минимальный размер декретных составит — 7100 грн/месяц.

А вот максимальный — 106 500 грн/месяц. Такая сумма рассчитана исходя из годовой зарплаты на момент выхода в декрет.

Для неработающих женщин такая помощь составляет 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 25% от 3 028 грн — это 757 грн/месяц.

После рождения ребенка

Общая сумма помощи от государства — 41 280 грн. Ее выплачивают не все сразу:

10 320 грн — получает мама после рождения или после усыновления;

860 грн — выплачивают ежемесячно в течение 3 лет (пока не выплатят всю сумму).

Размер такой помощи не зависит от количества детей в семье.

Матери-одиночки

на ребенка до 6 лет выплачивают 2563 грн;

от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

от 18 до 23 лет (если ребенок учится в вузе на дневной форме) — 3028 грн.

Дети на попечении

на ребенка до 6 лет — 6407,5 грн;

до 6 лет, если у ребенка есть инвалидность — 8970,5 грн;

от 6 до 18 лет — 7990 грн;

от 6 до 18 лет, если ребенок с инвалидностью — 11 186 грн.

Соцпомощь для тех, кто ухаживает за больными детьми, в 2025 году составит:

на ребенка до 6 лет — 5126 грн;

на ребенка от 6 до 18 лет — 6392 грн.

Напомним, Кабинет Министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре. В декабре 2024 года выплаты получили почти 600 тысяч украинцев по этой программе.

Как сообщили в Минсоцполитики, в течение декабря 2024 семьи, которые являются малообеспеченными семьями с детьми или семьями-ВПО с детьми, получающими выплаты на проживание, получили на каждого ребенка до 18 лет по 6 500 грн единовременной денежной помощи.

Также Кабинет Министров утвердил порядок назначения и выплаты денежной компенсации стоимости «упаковки малыша». Решение принято с целью обеспечения выплаты денежной компенсации стоимости «упаковку малыша» после завершения реализации пилотного проекта «Монетизация единовременной натуральной помощи „упаковка малыша“ в 2020—2024 годах».

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