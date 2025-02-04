Уряд затвердив порядок компенсацій за «пакунок малюка» — Finance.ua

Уряд затвердив порядок компенсацій за «пакунок малюка» Сьогодні 16:47 — Особисті фінанси

Уряд затвердив порядок компенсацій за «пакунок малюка»

Кабінет Міністрів затвердив порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості «пакунку малюка».

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Затверджено порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», — сказано в повідомленні.

Рішення ухвалене з метою забезпечення виплати грошової компенсації вартості «пакунку малюка» після завершення реалізації пілотного проєкту «Монетизація одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка“ у 2020−2024 роках».

Нагадаємо, що кожна українська сім’я, у якій народилася дитина, має право отримати від держави пакунок малюка. Це допомога у вигляді комплекту з найнеобхідніших речей у перші місяці життя немовляти. У 2023 році держава закуповувала їх по 6 778 грн. Оскільки з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зріс, то і вартість бебі-боксу зросла до 7 689 грн — такий розмір залишається й досі.

У батьків є можливість забрати гроші замість пакунка малюка. Для цього потрібно написати відмову від нього або відразу у пологовому або ж протягом місяця у найближчому відділенні соцзахисту. І потім — отримати допомогу у розмірі 7 689 грн.

Раніше на сайті ФПУ був оприлюднений проєкт постанови Кабміну про те, що виплата грошової компенсації за «Пакунок малюка» з 2025 року буде проводитися на постійній основі. Документом передбачено, що такий рахунок може бути відкритий в будь-якій банківській установі, яка готова долучитися до забезпечення монетизації «Пакунка малюка».

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