Уряд затвердив порядок компенсацій за «пакунок малюка» — Finance.ua
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Уряд затвердив порядок компенсацій за «пакунок малюка»

Особисті фінанси
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Уряд затвердив порядок компенсацій за «пакунок малюка»
Уряд затвердив порядок компенсацій за «пакунок малюка»
Кабінет Міністрів затвердив порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості «пакунку малюка».
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Затверджено порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», — сказано в повідомленні.
Рішення ухвалене з метою забезпечення виплати грошової компенсації вартості «пакунку малюка» після завершення реалізації пілотного проєкту «Монетизація одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка“ у 2020−2024 роках».
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Нагадаємо, що кожна українська сім’я, у якій народилася дитина, має право отримати від держави пакунок малюка. Це допомога у вигляді комплекту з найнеобхідніших речей у перші місяці життя немовляти. У 2023 році держава закуповувала їх по 6 778 грн. Оскільки з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зріс, то і вартість бебі-боксу зросла до 7 689 грн — такий розмір залишається й досі.
У батьків є можливість забрати гроші замість пакунка малюка. Для цього потрібно написати відмову від нього або відразу у пологовому або ж протягом місяця у найближчому відділенні соцзахисту. І потім — отримати допомогу у розмірі 7 689 грн.
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Раніше на сайті ФПУ був оприлюднений проєкт постанови Кабміну про те, що виплата грошової компенсації за «Пакунок малюка» з 2025 року буде проводитися на постійній основі. Документом передбачено, що такий рахунок може бути відкритий в будь-якій банківській установі, яка готова долучитися до забезпечення монетизації «Пакунка малюка».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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