В Україні змінять порядок виплат компенсації за «Пакунок малюка» — Finance.ua

В Україні змінять порядок виплат компенсації за «Пакунок малюка» Сьогодні 11:44 — Особисті фінанси

В Україні змінять порядок виплат компенсації за «Пакунок малюка»

Виплата грошової компенсації за «Пакунок малюка» з 2025 року буде проводитися на постійній основі. Пілотний проєкт працював протягом 2020−2024 років.

Про це свідчить проєкт постанови Кабміну на сайті ФПУ

Механізм реалізації пілотного проекту передбачає перерахування грошової компенсації батькам, у яких народилася дитина, на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий в ПриватБанку

Документом передбачено, що такий рахунок може бути відкритий в будь-якій банківській установі, яка готова долучитися до забезпечення монетизації «Пакунка малюка».

Державна служба у справах дітей буде оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті перелік уповноважених банків, з якими уклала договір про взаємодію.

Що ще треба знати

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Грошова компенсація — це одноразова виплата на кожну живонароджену дитину для придбання дитячих товарів:

засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок;

дитячого одягу та взуття;

дитячого харчування;

дитячого посуду;

дитячих іграшок;

текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр;

дитячих ходунків, дитячих колясок, дитячих ванночок для купання.

Виплата грошової компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі — кошти перераховують на спеціальний рахунок отримувача відповідно до договору про взаємодію, укладеного між Державною службою у справах дітей та уповноваженим банком.

Ця служба оприлюднюватиме на своєму офіційному веб-сайті перелік уповноважених банків, з якими уклала договір про взаємодію.

Спеціальний рахунок може бути відкритий отримувачем в будь-якому з уповноважених банків, з якими Службою укладено договір про взаємодію:

за його особистим зверненням до відділення уповноваженого банку або за зверненням іншої фізичної особи на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

за допомогою засобів мобільного застосунку та/або офіційного веб-сайту уповноваженого банку (за технічної можливості).

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