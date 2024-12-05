В Україні змінять порядок виплат компенсації за «Пакунок малюка» — Finance.ua

В Україні змінять порядок виплат компенсації за «Пакунок малюка»
Виплата грошової компенсації за «Пакунок малюка» з 2025 року буде проводитися на постійній основі. Пілотний проєкт працював протягом 2020−2024 років.
Про це свідчить проєкт постанови Кабміну на сайті ФПУ.
Механізм реалізації пілотного проекту передбачає перерахування грошової компенсації батькам, у яких народилася дитина, на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий в ПриватБанку.
Документом передбачено, що такий рахунок може бути відкритий в будь-якій банківській установі, яка готова долучитися до забезпечення монетизації «Пакунка малюка».
Державна служба у справах дітей буде оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті перелік уповноважених банків, з якими уклала договір про взаємодію.
Що ще треба знати
Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.
Грошова компенсація — це одноразова виплата на кожну живонароджену дитину для придбання дитячих товарів:
- засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок;
- дитячого одягу та взуття;
- дитячого харчування;
- дитячого посуду;
- дитячих іграшок;
- текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр;
- дитячих ходунків, дитячих колясок, дитячих ванночок для купання.
Виплата грошової компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі — кошти перераховують на спеціальний рахунок отримувача відповідно до договору про взаємодію, укладеного між Державною службою у справах дітей та уповноваженим банком.
Ця служба оприлюднюватиме на своєму офіційному веб-сайті перелік уповноважених банків, з якими уклала договір про взаємодію.
Спеціальний рахунок може бути відкритий отримувачем в будь-якому з уповноважених банків, з якими Службою укладено договір про взаємодію:
- за його особистим зверненням до відділення уповноваженого банку або за зверненням іншої фізичної особи на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
- за допомогою засобів мобільного застосунку та/або офіційного веб-сайту уповноваженого банку (за технічної можливості).
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