Дети из бедных семей и семей переселенцев получат от государства по 6,5 тыс. грн — Finance.ua
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Дети из бедных семей и семей переселенцев получат от государства по 6,5 тыс. грн

Личные финансы
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Дети из бедных семей и семей переселенцев получат от государства по 6,5 тыс. грн
Дети из бедных семей и семей переселенцев получат от государства по 6,5 тыс. грн
Кабинет министров решил произвести выплаты на детей из малообеспеченных семей и семей переселенцев по 6,5 тысяч гривен. Деньги поступят в декабре.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство предприняло первые шаги по внедрению комплексного пакета „Зимней поддержки“ для украинских семей. Продолжаем добавлять новые программы и инициативы», — отметил он.
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По словам главы правительства, детский компонент «Зимней поддержки» включает в себя ряд позиций. Среди них — программа «Теплая зима»: единовременное денежное пособие на детей для прохождения зимнего периода.
«В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой», — уточнил Шмыгаль.
Кроме того, глава правительства сообщил, что ко Дню святого Николая дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей, единовременно получат дополнительно тысячу гривен на каждого ребенка.
«Соответствующая инициатива будет реализована в рамках „Зимней поддержки“. Огромная благодарность ЮНИСЕФ, который предоставляет финансовый ресурс на эту программу», — подчеркнул он.
По материалам:
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