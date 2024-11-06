Украинцы могут получить до 32 тысяч «зимней» помощи: о ком идет речь — Finance.ua

Украинцы могут получить до 32 тысяч «зимней» помощи: о ком идет речь
Эстонский совет по делам беженцев начинает очередную «Программу подготовки скота к зиме», направленную на поддержку пострадавших сельских хозяйств в перечисленных ниже общинах. 180 домохозяйств получат гранты в размере до 32 200 гривен для удовлетворения базовых сельскохозяйственных нужд в процессе подготовки скота к зиме.
Об этом говорится на странице программы.
На что может использоваться помощь?
Помощь можно получить на следующие меры:
- восстановление помещений для животных (до 17 200 гривен);
- корма для животных (до 12 000 гривен);
- ветеринарная поддержка (вакцинация и лечение заболеваний, распространенных зимой) (до 3000 гривен).
Ожидается, что реализация проекта поможет смягчить влияние зимы на домашних животных и птицу, укрепит самодостаточность пострадавших от войны домохозяйств.
Читайте также
Кто может принять участие?
Подать заявку на участие в программе могут уязвимые домохозяйства из Запорожской, Николаевской и Харьковской областей, пострадавшие в результате войны.
Помощь оказывается домохозяйствам следующих общин:
- Запорожская область, Запорожский район, Вольнянская и Беленьковская общины
- Николаевская область, Николаевский район, Шевченковская и Ольшанская общины
- Харьковская область, Чугуевский район, Змиевская, Новопокровская и Слобожанская общины и Изюмский район, Барвенковская община.
При рассмотрении заявки будет учитываться социальная и финансовая уязвимость домохозяйства.
Ниже приведены критерии уязвимости, которые необходимо подтвердить документально, чтобы иметь право подать заявку и принять участие в конкурсе:
- Домохозяйства с детьми, возглавляемые одинокой матерью/ одиноким отцом
- Домохозяйства, в которых женщина выступает единственным кормильцем
- Домохозяйства с беременными женщинами
- Домохозяйства с 3 и более детьми до 18 лет
- Домохозяйства с детьми до 2 лет
- Домохозяйства с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы
- Домохозяйства с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении
- Домохозяйства, состоящие из пожилых людей (60+)
- Домохозяйства, в которых полностью или частично разрушено жилье
- Домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий
Срок подачи заявок — до 30 ноября 2024 года.
Отмечается, что помощь оказывается на зимний период (декабрь 2024 — март 2025 года) и будет выплачена в течение ноября-декабря 2024 года.
Поделиться новостью