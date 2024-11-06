Украинцы могут получить до 32 тысяч «зимней» помощи: о ком идет речь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы могут получить до 32 тысяч «зимней» помощи: о ком идет речь

Личные финансы
119
Украинцы могут получить до 32 тысяч «зимней» помощи: о ком идет речь
Украинцы могут получить до 32 тысяч «зимней» помощи: о ком идет речь
Эстонский совет по делам беженцев начинает очередную «Программу подготовки скота к зиме», направленную на поддержку пострадавших сельских хозяйств в перечисленных ниже общинах. 180 домохозяйств получат гранты в размере до 32 200 гривен для удовлетворения базовых сельскохозяйственных нужд в процессе подготовки скота к зиме.
Об этом говорится на странице программы.

На что может использоваться помощь?

Помощь можно получить на следующие меры:
  • восстановление помещений для животных (до 17 200 гривен);
  • корма для животных (до 12 000 гривен);
  • ветеринарная поддержка (вакцинация и лечение заболеваний, распространенных зимой) (до 3000 гривен).
Ожидается, что реализация проекта поможет смягчить влияние зимы на домашних животных и птицу, укрепит самодостаточность пострадавших от войны домохозяйств.
Читайте также

Кто может принять участие?

Подать заявку на участие в программе могут уязвимые домохозяйства из Запорожской, Николаевской и Харьковской областей, пострадавшие в результате войны.
Помощь оказывается домохозяйствам следующих общин:
  • Запорожская область, Запорожский район, Вольнянская и Беленьковская общины
  • Николаевская область, Николаевский район, Шевченковская и Ольшанская общины
  • Харьковская область, Чугуевский район, Змиевская, Новопокровская и Слобожанская общины и Изюмский район, Барвенковская община.
При рассмотрении заявки будет учитываться социальная и финансовая уязвимость домохозяйства.
Ниже приведены критерии уязвимости, которые необходимо подтвердить документально, чтобы иметь право подать заявку и принять участие в конкурсе:
  • Домохозяйства с детьми, возглавляемые одинокой матерью/ одиноким отцом
  • Домохозяйства, в которых женщина выступает единственным кормильцем
  • Домохозяйства с беременными женщинами
  • Домохозяйства с 3 и более детьми до 18 лет
  • Домохозяйства с детьми до 2 лет
  • Домохозяйства с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы
  • Домохозяйства с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении
  • Домохозяйства, состоящие из пожилых людей (60+)
  • Домохозяйства, в которых полностью или частично разрушено жилье
  • Домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий
Срок подачи заявок — до 30 ноября 2024 года.
Отмечается, что помощь оказывается на зимний период (декабрь 2024 — март 2025 года) и будет выплачена в течение ноября-декабря 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.