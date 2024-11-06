Украинцы могут получить до 32 тысяч «зимней» помощи: о ком идет речь — Finance.ua

Украинцы могут получить до 32 тысяч «зимней» помощи: о ком идет речь Сегодня 08:36 — Личные финансы

Украинцы могут получить до 32 тысяч «зимней» помощи: о ком идет речь

Эстонский совет по делам беженцев начинает очередную «Программу подготовки скота к зиме», направленную на поддержку пострадавших сельских хозяйств в перечисленных ниже общинах. 180 домохозяйств получат гранты в размере до 32 200 гривен для удовлетворения базовых сельскохозяйственных нужд в процессе подготовки скота к зиме.

На что может использоваться помощь?

Помощь можно получить на следующие меры:

восстановление помещений для животных (до 17 200 гривен);

корма для животных (до 12 000 гривен);

ветеринарная поддержка (вакцинация и лечение заболеваний, распространенных зимой) (до 3000 гривен).

Ожидается, что реализация проекта поможет смягчить влияние зимы на домашних животных и птицу, укрепит самодостаточность пострадавших от войны домохозяйств.

Кто может принять участие?

Подать заявку на участие в программе могут уязвимые домохозяйства из Запорожской, Николаевской и Харьковской областей, пострадавшие в результате войны.

Помощь оказывается домохозяйствам следующих общин:

Запорожская область, Запорожский район, Вольнянская и Беленьковская общины

Николаевская область, Николаевский район, Шевченковская и Ольшанская общины

Харьковская область, Чугуевский район, Змиевская, Новопокровская и Слобожанская общины и Изюмский район, Барвенковская община.

При рассмотрении заявки будет учитываться социальная и финансовая уязвимость домохозяйства.

Ниже приведены критерии уязвимости, которые необходимо подтвердить документально, чтобы иметь право подать заявку и принять участие в конкурсе:

Домохозяйства с детьми, возглавляемые одинокой матерью/ одиноким отцом

Домохозяйства, в которых женщина выступает единственным кормильцем

Домохозяйства с беременными женщинами

Домохозяйства с 3 и более детьми до 18 лет

Домохозяйства с детьми до 2 лет

Домохозяйства с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы

Домохозяйства с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении

Домохозяйства, состоящие из пожилых людей (60+)

Домохозяйства, в которых полностью или частично разрушено жилье

Домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий

Срок подачи заявок — до 30 ноября 2024 года.

Отмечается, что помощь оказывается на зимний период (декабрь 2024 — март 2025 года) и будет выплачена в течение ноября-декабря 2024 года.

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