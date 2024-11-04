«Земельный банк» сообщил, где растет цена на землю — Finance.ua

«Земельный банк» сообщил, где растет цена на землю Сегодня 13:02 — Казна и Политика

«Земельный банк» сообщил, где растет цена на землю

Общая площадь выставленных на торги земель составила 177,4 га.

Об этом говорится в сообщении проекта «Земельный банк».

1 ноября прошли 9 аукционов по субаренде государственных земель с/х назначения в Кировоградской и Житомирской областях общей площадью 177,4 гектаров.

По результатам торгов, сумма стартовой цены — 339 тыс. гривен выросла в 10,4 раза и составила 3,5 миллионов гривен. В общей сложности получено 47 предложений от аграрных предприятий и фермерских хозяйств. В результате средняя стоимость гектара зафиксировалась на уровне 19 847 гривен.

Самый дорогой лот за сегодня — земельный участок на Житомирщине площадью 44,5 га. Его начальная ставка — 64 тысячи гривен, повысилась в 10,6 раз до 680 тысяч гривен.

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В результате этих торгов средняя стоимость гектара земли в Житомирской области составила 18,2 тысячи гривен.

Кировоградская область. Средняя стоимость субаренды участков, за которые соревновались участники, составила 32 431 грн/га.

Экономический эффект от сегодняшних торгов «Земельного банка» может составить более 4,2 млн грн с НДС. Эти средства станут важным источником наполнения государственного бюджета и будут способствовать развитию аграрного сектора в регионах.

На этой неделе запланированы новые аукционы, которые обещают не менее интересные возможности для украинских аграриев.

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до конца года владельцы паев должны до 1 января 2025 года владелец невостребованного земельного участка (пая) или его наследник не оформил право собственности, он признан таким, что отказался от получения земельного участка. Такая земля переходит в коммунальную собственность территориальной громады. Напомним,должны оформить право собственности на них. В случае еслисобственности, он признан таким, что отказался от получения земельного участка. Такая земля переходит в коммунальную собственность территориальной громады.

Что сделать

Для регистрации права собственности на земельный участок, которому не присвоен кадастровый номер, необходимо обратиться в землеустроительную организацию для разработки технической документации по землеустройству. Для регистрации права собственности на земельный участок, которому присвоен кадастровый номер, обратиться в ЦПАУ или к нотариусу.

Справка Finance.ua:

С момента открытия рынка земли в 2021 году земля в Украине подорожала с 39 тыс. грн/га до 46 тыс. грн/га в 2024 году, в последующие годы ее стоимость может вырасти примерно на 20%. Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

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