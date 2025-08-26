24 млн грн ущерба: БЭБ разоблачила продавцов поддельной техники Apple — Finance.ua

24 млн грн ущерба: БЭБ разоблачила продавцов поддельной техники Apple
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, организовавших продажу контрафактной продукции под видом товаров известного мирового бренда.
Об этом сообщили БЭБ.
Установлено, что долгое время подозреваемые незаконно продавали контрафактную продукцию, используя знаки для товаров и услуг промышленного образца правообладателя. Они покупали подделки в Китайской Народной Республике.
В дальнейшем продавали их в сети Интернет через веб-сайт и в Instagram, доставляли по всей территории Украины с помощью почтового оператора. Такие действия фигурантов дела причинили правообладателю более 24 млн грн ущерба.
Детективы БЭБ вместе с сотрудниками Департамента Киберполиции провели 14 обысков в Днепропетровской области по местам расположения офисов и помех фигурантов. Правоохранители выявили и изъяли контрфактные часы, наушники, зарядные устройства
и т. д.
Компетентные специалисты компании исследовали образцы продукции, подтвердили, что она является контрафактной/фальсифицированной, имеет низкое качество, маркировка и упаковка продукции не соответствует стандартам качества.
Детективы Бюро уведомили фигурантов о подозрении. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде денежного залога.
Поделиться новостью
Также по теме
24 млн грн ущерба: БЭБ разоблачила продавцов поддельной техники Apple
Бывший бизнесмен подозревается в хищении газа на 400 млн грн
Миллиардный ущерб: ГБР расследует до 600 дел в отрасли лесного хозяйства
В Украине разоблачили схему импорта препаратов рф на более чем 270 млн гривен
В Одессе разоблачили мошенников, которые обманули людей на 26 млн грн
Правоохранители обнаружили схему отмывания 160 млн грн на строительстве Подольского моста