24 млн грн ущерба: БЭБ разоблачила продавцов поддельной техники Apple — Finance.ua

24 млн грн ущерба: БЭБ разоблачила продавцов поддельной техники Apple

Криминал
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, организовавших продажу контрафактной продукции под видом товаров известного мирового бренда.
Об этом сообщили БЭБ.
Установлено, что долгое время подозреваемые незаконно продавали контрафактную продукцию, используя знаки для товаров и услуг промышленного образца правообладателя. Они покупали подделки в Китайской Народной Республике.
В дальнейшем продавали их в сети Интернет через веб-сайт и в Instagram, доставляли по всей территории Украины с помощью почтового оператора. Такие действия фигурантов дела причинили правообладателю более 24 млн грн ущерба.
Детективы БЭБ вместе с сотрудниками Департамента Киберполиции провели 14 обысков в Днепропетровской области по местам расположения офисов и помех фигурантов. Правоохранители выявили и изъяли контрфактные часы, наушники, зарядные устройства и т. д.
Компетентные специалисты компании исследовали образцы продукции, подтвердили, что она является контрафактной/фальсифицированной, имеет низкое качество, маркировка и упаковка продукции не соответствует стандартам качества.
Детективы Бюро уведомили фигурантов о подозрении. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде денежного залога.
По материалам:
Finance.ua
