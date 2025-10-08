0 800 307 555
В Киеве предприниматель за $4,5 тысячи фиктивно трудоустраивал иностранцев

Криминал
10
В Киеве предприниматель за $4,5 тысячи фиктивно трудоустраивал иностранцев
В Киеве предприниматель за $4,5 тысячи фиктивно трудоустраивал иностранцев, Фото: kyiv.npu.gov.ua
Столичные полицейские объявили подозрение предпринимателю, который за $4500 организовал схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Фиктивное трудоустройство за деньги

По данным досудебного расследования, подозреваемый предлагал гражданам из стран Центральной Азии, которые хотели остаться в Украине, так называемый пакет услуг. Речь шла о фиктивном трудоустройстве на собственном предприятии, работавшем в сфере торговли. Это позволяло иностранцам получить вид на временное жительство в Украине.
Кроме того, мужчина обещал помощь в «решении вопросов» в Государственной миграционной службе. Стоимость такой легализации он оценил в 4500 долларов США.

Наказание

Правоохранители задокументировали факт получения им части средств от клиента и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В ходе обыска по его месту жительства следователи изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати на различные ФЛП, украинские и иностранные паспорта, копии и оригиналы документов иностранцев, пустые бланки страховой компании и договоров на трудовую деятельность.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Следователи объявили задержанному подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.
Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
