Мэру Вышгорода и подрядчику объявили подозрение за растрату более 6,6 млн грн

Криминал
25
Речь идет о завладении бюджетными денежными средствами при закупке по прямым договорам двух экскаваторов и выполнении работ по текущему ремонту отстойника дождевой канализации на одной из улиц города.
Как установили оперативники управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, средства в сумме более 50 млн грн выделялись под бюджетную программу по поддержке ДФТГ и строительных работ по ремонту дорог и других объектов.
Чтобы избежать открытых торгов и не допустить к участию в них сторонних фирм специально разделили предмет закупки на части и в дальнейшем заключили прямые договоры с дружественными субъектами хозяйствования.
То есть проведение закупок без использования электронной системы. По одному факту заказчик — в лице городского головы — заключил и подписал договор на приобретение для нужд горсовета двух экскаваторов стоимостью 7,8 млн грн.
Вместе с тем стоимость каждой единицы техники искусственно была завышена более чем на 800 тыс. грн. Согласно экспертному заключению сумма причиненного ущерба на такой закупке достигла 1,6 млн грн.
В другом эпизоде ​​тот же подрядчик производил текущий ремонт отстойника дождевой канализации на одной из улиц Вышгорода. Чтобы завладеть бюджетными средствами, в акты выполненных работ вносили фиктивные сведения. А именно завышали объемы работ по углублению отстойника, перевозке грунта, данные об израсходованных ресурсах на использование строительных машин. Это привело к 5 млн грн ущерба.
В ходе следствия полицейские собрали доказательную базу, которая стала основанием для объявления следователями следственного управления ГУНП в Киевской области о подозрении фигурантам уголовного производства.
Действия Вышгородского городского головы квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины, а директора общества — по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
