США и ЕС утвердили масштабное торговое соглашение — Finance.ua

США и ЕС утвердили масштабное торговое соглашение
Соединенные Штаты и Европейский Союз заключили Рамочное соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле. Документ должен укрепить экономические отношения, которые уже одни из самых больших в мире.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
Основные положения соглашения
ЕС отменяет пошлины на все американские промышленные товары, а также открывает доступ к ряду агропродуктов и морепродуктов из США.
США обещают снизить пошлины для европейских товаров, в частности, на самолеты, фармацевтику, автомобили и запчасти. При этом максимальная ставка не будет превышать 15%.
Обе стороны договорились защищать внутренние рынки от избыточных мощностей в производстве стали и алюминия, но при этом обеспечить бесперебойные поставки друг другу.
Инвестиции и энергетика
ЕС планирует закупить у США энергоносители (газ, нефть и ядерное топливо) на $750 млрд к 2028 году. Дополнительно, ЕС приобретет американские чипы искусственного интеллекта на $40 млрд.
Европейские компании инвестируют в США $600 млрд в стратегические сектора, включая промышленность, энергетику и оборону.
Оборона и технологии
ЕС существенно увеличит закупки американской военной техники. Это должно усилить оборонное сотрудничество и совместимость в НАТО. США и ЕС договорились о взаимном признании технических стандартов, в частности, для автомобильной промышленности и кибербезопасности.
Планируется заключить новое соглашение о взаимном признании сертификации в сфере кибербезопасности.
Дополнительные договоренности
Стороны будут совместно работать над защитой прав интеллектуальной собственности, трудовых прав и устранением избыточных мощностей со стороны Китая, обеспечивая стабильность цепей поставок.
ЕС пообещал смягчить правила углеродного налога (CBAM) и корпоративной ответственности, чтобы не создавать излишних барьеров для американского бизнеса.
