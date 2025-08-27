Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров

111
Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров
Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров
Дональд Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров. Шаг направлен на наказание Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти, что, по словам Трампа, финансирует войну россии против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
Новые тарифы начали действовать в ночь на среду, удвоив существующее 25% сборы. Они коснутся более 55% индийского экспорта в США — крупнейший рынок сбыта для страны.
Кого затронут тарифы
Больше всего пострадают отрасли, обеспечивающие массовую занятость: текстиль, обувь, ювелирные изделия и игрушки.
При этом фармацевтика и электроника, включая крупные инвестиции Apple в Индии, пока освобождены от ограничений.
Читайте также
Что это даст
Решение Белого дома резко ухудшает отношения между Вашингтоном и Нью-Дели, которые в последние годы развивали партнерство в противовес Китаю. Индия назвала действия США «несправедливыми и необоснованными» и пообещала продолжать закупки российской нефти.
«Это будет иметь большое влияние на индийских экспортеров, поскольку 50% тарифы не подходят для клиентов», — заявил Исрар Ахмед, директор Farida Shoes Pvt. Ltd., которая более 60% продукции поставляет в США.
По данным Citigroup, новый сбор может снизить экономический рост Индии на 0,6−0,8 процентного пункта.
Читайте также
США являются крупнейшим экспортным рынком для Индии (87,4 млрд долларов в 2024 году), однако это лишь около 2% от ВВП государства.
Ранее Индия подчеркнула, что сможет перекрыть свои нефтяные потребности за счет альтернативных поставщиков, если США введут дополнительные санкции против импорта энергоресурсов из россии. Об этом сообщает Reuters.

Справка Finance.ua:

  • Крупнейший нефтепереработчик Индии Indian Oil Corporation закупил 7 млн баррелей нефти с поставкой в ​​сентябре. Это связано с сокращением закупок российской нефти из-за санкций.
  • Индия впервые опередила Китай по объему поставок смартфонов на американский рынок во втором квартале 2025 года.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems