Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров — Finance.ua

Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров

Дональд Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров. Шаг направлен на наказание Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти, что, по словам Трампа, финансирует войну россии против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новые тарифы начали действовать в ночь на среду, удвоив существующее 25% сборы. Они коснутся более 55% индийского экспорта в США — крупнейший рынок сбыта для страны.

Кого затронут тарифы

Больше всего пострадают отрасли, обеспечивающие массовую занятость: текстиль, обувь, ювелирные изделия и игрушки.

При этом фармацевтика и электроника, включая крупные инвестиции Apple в Индии, пока освобождены от ограничений.

Что это даст

Решение Белого дома резко ухудшает отношения между Вашингтоном и Нью-Дели, которые в последние годы развивали партнерство в противовес Китаю. Индия назвала действия США «несправедливыми и необоснованными» и пообещала продолжать закупки российской нефти.

«Это будет иметь большое влияние на индийских экспортеров, поскольку 50% тарифы не подходят для клиентов», — заявил Исрар Ахмед, директор Farida Shoes Pvt. Ltd., которая более 60% продукции поставляет в США.

По данным Citigroup, новый сбор может снизить экономический рост Индии на 0,6−0,8 процентного пункта.

США являются крупнейшим экспортным рынком для Индии (87,4 млрд долларов в 2024 году), однако это лишь около 2% от ВВП государства.

Ранее Индия подчеркнула, что сможет перекрыть свои нефтяные потребности за счет альтернативных поставщиков, если США введут дополнительные санкции против импорта энергоресурсов из россии. Об этом сообщает Reuters.

Справка Finance.ua:

Крупнейший нефтепереработчик Индии Indian Oil Corporation закупил 7 млн баррелей нефти с поставкой в ​​сентябре. Это связано с сокращением закупок российской нефти из-за санкций.

Индия впервые опередила Китай по объему поставок смартфонов на американский рынок во втором квартале 2025 года.

