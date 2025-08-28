Google Translate будет конкурировать с Duolingo — новые функции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google Translate будет конкурировать с Duolingo — новые функции

Технологии&Авто
10
Google Translate будет конкурировать с Duolingo — новые функции
Google Translate будет конкурировать с Duolingo — новые функции
Google объявил о запуске экспериментальных функций в Google Translate, которые превращают сервис из простого переводчика в инструмент для изучения языков.
Эти функции могут стать первым шагом переводчика к конкуренции с другими языковыми приложениями, например, Duolingo.
  • Новые возможности базируются на ИИ и ориентированы как на новичков, так и на продвинутых пользователей, желающих подтянуть словарный запас.
  • В приложении появился режим Practice, где можно выбрать уровень знаний и цели обучения. На основе этого Translate генерирует индивидуальные сценарии для практики аудирования и произношения.
  • Пользователи могут слушать диалоги и выделять услышанные слова для тренировки понимания или отрабатывать устный язык. Программа отслеживает ежедневный прогресс.
Сначала функция будет доступна для англоязычных пользователей, изучающих испанский и французский, а также носителей испанского, французского и португальского, практикующих английский. Бета-версию можно загрузить для Android и iOS.

Дополнительные обновления

Кроме обучающих инструментов, Google обновил и режим Live translate. Теперь пользователи могут вести диалог в реальном времени с аудио- и текстовым переводом на двух языках. Алгоритмы учитывают паузы, акценты и интонации, что делает общение более естественным. По словам компании, функция работает даже в шумных местах — вроде ресторанов или аэропортов.
Читайте также
Новая возможность поддерживает более 70 языков, среди которых арабский, французский, хинди, корейский, испанский и тамильский, и с 27 августа доступна пользователям в США, Индии и Мексике.
По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems