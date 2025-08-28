Google Translate будет конкурировать с Duolingo — новые функции
Google объявил о запуске экспериментальных функций в Google Translate, которые превращают сервис из простого переводчика в инструмент для изучения языков.
Эти функции могут стать первым шагом переводчика к конкуренции с другими языковыми приложениями, например, Duolingo.
- Новые возможности базируются на ИИ и ориентированы как на новичков, так и на продвинутых пользователей, желающих подтянуть словарный запас.
- В приложении появился режим Practice, где можно выбрать уровень знаний и цели обучения. На основе этого Translate генерирует индивидуальные сценарии для практики аудирования и произношения.
- Пользователи могут слушать диалоги и выделять услышанные слова для тренировки понимания или отрабатывать устный язык. Программа отслеживает ежедневный прогресс.
Сначала функция будет доступна для англоязычных пользователей, изучающих испанский и французский, а также носителей испанского, французского и португальского, практикующих английский. Бета-версию можно загрузить для Android и iOS.
Дополнительные обновления
Кроме обучающих инструментов, Google обновил и режим Live translate. Теперь пользователи могут вести диалог в реальном времени с аудио- и текстовым переводом на двух языках. Алгоритмы учитывают паузы, акценты и интонации, что делает общение более естественным. По словам компании, функция работает даже в шумных местах — вроде ресторанов или аэропортов.
Новая возможность поддерживает более 70 языков, среди которых арабский, французский, хинди, корейский, испанский и тамильский, и с 27 августа доступна пользователям в США, Индии и Мексике.
