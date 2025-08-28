В сентябре цены на бензин будут ниже 60 гривен — прогноз эксперта
Можно надеяться, что в сентябре цены на бензин будут меньше 60 гривен за литр. Прогнозы о росте цен до 70 гривен и более не соответствуют действительности.
Об этом заявил эксперт по топливному рынку Сергей Куюн во время брифинга.
«Я надеюсь, что в сентябре мы увидим ценники менее 60 гривен за литр, которые сегодня есть в некоторых сетях по бензину», — заявил Куюн.
Он добавил, что сегодня созданы предпосылки для снижения цен в розничной сети. Наибольший потенциал снижения касается бензина.
«На сегодняшний день созданы предпосылки, чтобы было определенное охлаждение цен в розничной сети. Наибольший потенциал снижения есть по бензинам, это, думаю, до двух гривен можно ожидать в начале сентября. По дизтопливу — одна гривна есть точно по потенциалу снижения. Сжиженный газ находится на объективном уровне», — пояснил Куюн.
Также он опроверг прогнозы некоторых СМИ, что цены на бензин и дизельное топливо поднимутся до 70 гривен и выше.
«Мне абсолютно непонятны заявления некоторых СМИ, что цены на бензин, на дизтопливо, может более 70 гривен за литр прыгнуть. К тому же есть все признаки информационной кампании, а никому не известные сайты были первоисточником этих сообщений. Могу сказать, что нет никаких оснований такое прогнозировать, тем более такое ощутимое повышение — более 70 гривен, более 10 гривен к текущему уровню», — отметил эксперт.
