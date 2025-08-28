В сентябре цены на бензин будут ниже 60 гривен — прогноз эксперта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В сентябре цены на бензин будут ниже 60 гривен — прогноз эксперта

Технологии&Авто
37
В сентябре цены на бензин будут ниже 60 гривен — прогноз эксперта
В сентябре цены на бензин будут ниже 60 гривен — прогноз эксперта
Можно надеяться, что в сентябре цены на бензин будут меньше 60 гривен за литр. Прогнозы о росте цен до 70 гривен и более не соответствуют действительности.
Об этом заявил эксперт по топливному рынку Сергей Куюн во время брифинга.
«Я надеюсь, что в сентябре мы увидим ценники менее 60 гривен за литр, которые сегодня есть в некоторых сетях по бензину», — заявил Куюн.
Он добавил, что сегодня созданы предпосылки для снижения цен в розничной сети. Наибольший потенциал снижения касается бензина.
«На сегодняшний день созданы предпосылки, чтобы было определенное охлаждение цен в розничной сети. Наибольший потенциал снижения есть по бензинам, это, думаю, до двух гривен можно ожидать в начале сентября. По дизтопливу — одна гривна есть точно по потенциалу снижения. Сжиженный газ находится на объективном уровне», — пояснил Куюн.
Читайте также
Также он опроверг прогнозы некоторых СМИ, что цены на бензин и дизельное топливо поднимутся до 70 гривен и выше.
«Мне абсолютно непонятны заявления некоторых СМИ, что цены на бензин, на дизтопливо, может более 70 гривен за литр прыгнуть. К тому же есть все признаки информационной кампании, а никому не известные сайты были первоисточником этих сообщений. Могу сказать, что нет никаких оснований такое прогнозировать, тем более такое ощутимое повышение — более 70 гривен, более 10 гривен к текущему уровню», — отметил эксперт.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.
По материалам:
УНН
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems