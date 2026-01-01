Toyota планирует произвести более 10 миллионов автомобилей в следующем году — СМИ
Японская автомобилестроительная компания Toyota планирует выпустить более 10 млн автомобилей на своих заводах по всему миру в 2026 году. Это близко к рекордному показателю для японского автопроизводителя.
Об этом сообщает NHK со ссылкой на информированных собеседников.
По словам источников, Toyota передала этот производственный план своим поставщикам. Годовой объем производства компании в 2023 году превысил 10,03 млн автомобилей — это исторический максимум.
Отмечается, что, несмотря на американские пошлины, Toyota ставит себе амбициозные цели.
В США наблюдается устойчивый спрос на гибридные автомобили компании, хотя ожидается замедление продаж полностью электрических автомобилей.
Целевой показатель в 10 млн включает около 3,5 млн автомобилей, которые будут произведены в Японии.
Эта цифра превышает ежегодный целевой показатель в 3 млн, который, по словам представителей компании Toyota, необходим для сохранения рабочих мест и обучения персонала в Японии.
Аналитики считают, что, кроме американских пошлин, автомобильная промышленность сталкивается с рядом негативных рисков.
К таким рискам относятся возможные проблемы с поставкой полупроводников и неопределенность относительно спроса в Китае.
