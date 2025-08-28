Из-за электромобилей и тарифов немецкий автопром потерял более 50 тыс. рабочих мест — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за электромобилей и тарифов немецкий автопром потерял более 50 тыс. рабочих мест

Технологии&Авто
13
Из-за электромобилей и тарифов немецкий автопром потерял более 50 тыс. рабочих мест
Из-за электромобилей и тарифов немецкий автопром потерял более 50 тыс. рабочих мест
Немецкая автомобильная промышленность сократила более 50 тысяч рабочих мест за последний год. Число работников в этом секторе уменьшилось на 7%. Такая ситуация является прямой реакцией на экономический кризис и значительные вызовы, с которыми сталкивается отрасль.
Об этом пишет DW.
Основные причины сокращения рабочих мест — бум электромобилей в Китае, высокие цены на энергоносители и пошлины на товары из ЕС, введенные администрацией Трампа. Кроме того, спрос на автомобили в Европе остается ниже уровня 2019 года.
Экономический кризис затронул и другие отрасли немецкого автопрома. По состоянию на июнь 2025 года в ней было занято 5,42 миллиона человек — это на 2,1% меньше, чем годом ранее.
По данным аудиторской компании EY, схожие проблемы и сокращение рабочих мест наблюдаются также в других отраслях, таких как машиностроение и металлургия. Эксперты предупреждают о росте безработицы среди молодых специалистов, которым придется переквалифицироваться. Предыдущие отчеты также прогнозируют, что к 2035 г. в сфере немецкого автопрома может быть сокращено до 190 тыс. рабочих мест.
С проблемами и сокращениями столкнулся не только немецкий автопром, но и машиностроение и металлургия. Более стабильное положение сохраняется в электронике, а также химической и фармакологической области, следует из доклада EY.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems