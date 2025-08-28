Из-за электромобилей и тарифов немецкий автопром потерял более 50 тыс. рабочих мест — Finance.ua

Из-за электромобилей и тарифов немецкий автопром потерял более 50 тыс. рабочих мест 28.08.2025, 01:34 — Технологии&Авто

Из-за электромобилей и тарифов немецкий автопром потерял более 50 тыс. рабочих мест

Немецкая автомобильная промышленность сократила более 50 тысяч рабочих мест за последний год. Число работников в этом секторе уменьшилось на 7%. Такая ситуация является прямой реакцией на экономический кризис и значительные вызовы, с которыми сталкивается отрасль.

Об этом пишет DW.

Основные причины сокращения рабочих мест — бум электромобилей в Китае, высокие цены на энергоносители и пошлины на товары из ЕС, введенные администрацией Трампа. Кроме того, спрос на автомобили в Европе остается ниже уровня 2019 года.

Экономический кризис затронул и другие отрасли немецкого автопрома. По состоянию на июнь 2025 года в ней было занято 5,42 миллиона человек — это на 2,1% меньше, чем годом ранее.

По данным аудиторской компании EY, схожие проблемы и сокращение рабочих мест наблюдаются также в других отраслях, таких как машиностроение и металлургия. Эксперты предупреждают о росте безработицы среди молодых специалистов, которым придется переквалифицироваться. Предыдущие отчеты также прогнозируют, что к 2035 г. в сфере немецкого автопрома может быть сокращено до 190 тыс. рабочих мест.

С проблемами и сокращениями столкнулся не только немецкий автопром, но и машиностроение и металлургия. Более стабильное положение сохраняется в электронике, а также химической и фармакологической области, следует из доклада EY.

