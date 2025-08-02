Индия впервые обошла Китай по поставкам смартфонов в США — Finance.ua

Индия впервые обошла Китай по поставкам смартфонов в США
Индия впервые опередила Китай по объему поставок смартфонов на американский рынок во втором квартале 2025 года.
Об этом пишет Reuters.
Поставки смартфонов из Индии в США в апреле-июне выросли в 3,4 раза, достигнув доли 44% от общего объема, сообщила аналитическая компания Canalys. Во втором квартале 2024 года этот показатель составил всего 13%.
Доля китайских смартфонов сократилась до 25% — год назад она составляла 61%. Вьетнам также улучшил позиции, увеличив долю на американском рынке до 30%.
По словам главного аналитика Canalys Саньяма Чаурасии, рост индийских поставок объясняется тем, что Apple перенесла часть производства из Китая в Индию на фоне напряженности в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном.
Общие продажи смартфонов в США за квартал выросли на 1% — до 27,1 млн. единиц.
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