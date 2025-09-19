МАГАТЭ приняла резолюцию с требованием немедленной деоккупации ЗАЭС
69 Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии приняла резолюцию «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине». Об этом сообщает Минэнергетики.
Документ, который поддержали 62 государства-члена, призывает рф к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращению под полный контроль украинской власти.
Читайте также
Резолюция, инициированная Украиной и ее международными партнерами, стала очередным сигналом мирового сообщества о недопустимости действий россиян, ставящих под угрозу ядерную безопасность всего континента.
«Мы благодарны каждой стране, которая поддержала этот важный документ. 62 голоса „за“ — это четкая позиция цивилизованного мира: ядерный терроризм неприемлем, а оккупированная россией Запорожская АЭС должна быть немедленно возвращена под контроль Украины, — заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук. — Мы будем продолжать работать с МАГАТЭ и нашими партнерами, чтобы обеспечить выполнение каждого пункта этого решения».
Что в резолюции
- Резолюция содержит прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала из ЗАЭС.
- Документ подтверждает, что Запорожская АЭС и все ядерные объекты Украины должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.
- Резолюция также подтвердила мандат и непрерывную работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — несмотря на постоянные попытки россии подорвать ее деятельность.
Присутствие экспертов Агентства означает, что каждый инцидент, каждый риск и каждая атака будут зафиксированы и вынесены на международный уровень.
Вместе с тем, Резолюция напомнила о российских ударах по Чернобыльской зоне и повреждении Нового безопасного конфайнмента, что создает риски для международной ядерной безопасности.
Министерство энергетики Украины рассматривает эту резолюцию как шаг на пути к восстановлению ядерной безопасности.
Украина настаивает на усилении международного давления на россию с целью полного и безусловного выполнения всех резолюций МАГАТЭ и возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины.
Напомним, что Запорожская атомная электростанция, самая большая в Европе, находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.
Поделиться новостью
Также по теме
МАГАТЭ приняла резолюцию с требованием немедленной деоккупации ЗАЭС
Для отопительного сезона Украине нужно еще до 1 млрд долларов на газ — Reuters
Украина уже закачала в хранилища больше газа, чем на те же даты 2024 года
США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану продавать нефть
США планируют увеличить стратегические запасы урана для развития ядерной энергетики
Хранилища газа в ЕС заполнены рекордно низко за последние 3,5 года