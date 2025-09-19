0 800 307 555
ру
МАГАТЭ приняла резолюцию с требованием немедленной деоккупации ЗАЭС

Энергетика
69 Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии приняла резолюцию «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине». Об этом сообщает Минэнергетики.
Документ, который поддержали 62 государства-члена, призывает рф к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращению под полный контроль украинской власти.
Резолюция, инициированная Украиной и ее международными партнерами, стала очередным сигналом мирового сообщества о недопустимости действий россиян, ставящих под угрозу ядерную безопасность всего континента.
«Мы благодарны каждой стране, которая поддержала этот важный документ. 62 голоса „за“ — это четкая позиция цивилизованного мира: ядерный терроризм неприемлем, а оккупированная россией Запорожская АЭС должна быть немедленно возвращена под контроль Украины, — заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук. — Мы будем продолжать работать с МАГАТЭ и нашими партнерами, чтобы обеспечить выполнение каждого пункта этого решения».
Что в резолюции

  • Резолюция содержит прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала из ЗАЭС.
  • Документ подтверждает, что Запорожская АЭС и все ядерные объекты Украины должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.
  • Резолюция также подтвердила мандат и непрерывную работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — несмотря на постоянные попытки россии подорвать ее деятельность.
Присутствие экспертов Агентства означает, что каждый инцидент, каждый риск и каждая атака будут зафиксированы и вынесены на международный уровень.
Вместе с тем, Резолюция напомнила о российских ударах по Чернобыльской зоне и повреждении Нового безопасного конфайнмента, что создает риски для международной ядерной безопасности.
Министерство энергетики Украины рассматривает эту резолюцию как шаг на пути к восстановлению ядерной безопасности.
Украина настаивает на усилении международного давления на россию с целью полного и безусловного выполнения всех резолюций МАГАТЭ и возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины.
Напомним, что Запорожская атомная электростанция, самая большая в Европе, находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.
Payment systems