Энергоатом заявляет, что с него принудительно взыскали 126 миллионов на погашение долгов ЗАЭС — Finance.ua

Энергоатом заявляет, что с него принудительно взыскали 126 миллионов на погашение долгов ЗАЭС Сегодня 15:28 — Энергетика

Энергоатом заявляет, что с него принудительно взыскали 126 миллионов на погашение долгов ЗАЭС

В «НАЭК «Энергоатом» заявили об опасном для энергетической безопасности страны решении об исключении общества из перечня предприятий, совершении исполнительных действий в отношении которых было остановлено на период действия военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Это стало основанием для принудительного взыскания Государственной исполнительной службой 126 млн грн со счета Энергоатома. Эти средства вместо финансирования ремонтной кампании энергоблоков уже изъяты со счетов общества», — заявили в компании.

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Списание касается исключительно задолженности ЗАЭС, находящейся под оккупацией рф и соответственно под обстоятельствами форс-мажора.

«Дальнейшие шаги Государственной исполнительной службы по списанию средств со счета общества могут привести к критическому финансовому состоянию предприятия», — ожидают в «Энергоатоме».

Отмечается, что такие решения ставят под угрозу:

своевременное завершение плановых ремонтов на атомных электростанциях до отопительного сезона;

стабильную работу энергоблоков, обеспечивающих до 60% электроэнергии страны;

выполнение контрактов с международными партнерами;

социальные выплаты свыше 30 тысяч работников предприятия.

В компании призывают пересмотреть и отменить соответствующий приказ Минстратегпрома вернуть Энергоатому статус предприятия критической инфраструктуры и обеспечить защиту государственной энергетической компании от финансового давления.

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