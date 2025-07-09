Энергоатом заявляет, что с него принудительно взыскали 126 миллионов на погашение долгов ЗАЭС — Finance.ua

Энергоатом заявляет, что с него принудительно взыскали 126 миллионов на погашение долгов ЗАЭС
В «НАЭК «Энергоатом» заявили об опасном для энергетической безопасности страны решении об исключении общества из перечня предприятий, совершении исполнительных действий в отношении которых было остановлено на период действия военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Это стало основанием для принудительного взыскания Государственной исполнительной службой 126 млн грн со счета Энергоатома. Эти средства вместо финансирования ремонтной кампании энергоблоков уже изъяты со счетов общества», — заявили в компании.
Списание касается исключительно задолженности ЗАЭС, находящейся под оккупацией рф и соответственно под обстоятельствами форс-мажора.
«Дальнейшие шаги Государственной исполнительной службы по списанию средств со счета общества могут привести к критическому финансовому состоянию предприятия», — ожидают в «Энергоатоме».
Отмечается, что такие решения ставят под угрозу:
- своевременное завершение плановых ремонтов на атомных электростанциях до отопительного сезона;
- стабильную работу энергоблоков, обеспечивающих до 60% электроэнергии страны;
- выполнение контрактов с международными партнерами;
- социальные выплаты свыше 30 тысяч работников предприятия.
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