Энергоатом в первом квартале уплатил в бюджет ₴12,6 миллиарда налогов — Finance.ua

Энергоатом в первом квартале уплатил в бюджет ₴12,6 миллиарда налогов
НАЭК «Энергоатом» в январе-марте 2025 года уплатил 12,6 млрд грн налогов и других платежей.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграме.
«За первые три месяца 2025 года обществом уплачено в бюджет Украины 12,6 млрд грн в виде налогов, обязательных платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это на 5,7 млрд грн больше, если сравнить с I кварталом прошлого года.
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