Как Украина и ЕС координируют усилия по деоккупации ЗАЭС — Finance.ua

Как Украина и ЕС координируют усилия по деоккупации ЗАЭС Сегодня 13:33 — Энергетика

Как Украина и ЕС координируют усилия по деоккупации ЗАЭС

Минэнерго призвало партнеров к созданию международного механизма защиты ЗАЭС под эгидой ООН или МАГАТЭ.

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Эта защита обеспечит демилитаризацию атомной станции, предоставит доступ специалистам МАГАТЭ ко всем ее объектам и будет способствовать возвращению станции под суверенный контроль Украины.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

«Насильственный захват ЗАЭС, создание угроз жизни персонала и декларации о намерении перезапустить отдельные блоки грубо нарушают все нормы международного права, в том числе Устав ООН и международные договоры мирного использования ядерной энергии. Также оккупация ЗАЭС прямо противоречит принятым МАГАТЭ «семи незаменимым столпам ядерной безопасности и защищенности в условиях вооруженного конфликта», — отметил Роман Андарак.

Предложения по разработке новых международных инструментов защиты гражданской ядерной инфраструктуры во время вооруженных конфликтов:

в частности, относительно запрета военного присутствия на ядерных объектах и ​​вблизи них,

обязательств поддерживать внешнее электроснабжение и запрет принудительного труда или давления на персонал.

Сторона ЕС подтвердила непризнание временной оккупации украинских территорий, включая ЗАЭС, и поддержала необходимость дальнейшей совместной работы по привлечению россии к правовой ответственности за военную агрессию и возмещение причиненного ущерба.

Ранее Украина передала МАГАТЭ и США данные по угрозе атомной генерации.

Как сообщил президент Зеленский, несмотря на все путинские обещания Соединенным Штатам и другим в мире, стремящимся к миру, россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины.

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