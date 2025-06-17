Как Украина и ЕС координируют усилия по деоккупации ЗАЭС — Finance.ua

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Как Украина и ЕС координируют усилия по деоккупации ЗАЭС

Энергетика
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Как Украина и ЕС координируют усилия по деоккупации ЗАЭС
Как Украина и ЕС координируют усилия по деоккупации ЗАЭС
Минэнерго призвало партнеров к созданию международного механизма защиты ЗАЭС под эгидой ООН или МАГАТЭ.
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Эта защита обеспечит демилитаризацию атомной станции, предоставит доступ специалистам МАГАТЭ ко всем ее объектам и будет способствовать возвращению станции под суверенный контроль Украины.
Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
«Насильственный захват ЗАЭС, создание угроз жизни персонала и декларации о намерении перезапустить отдельные блоки грубо нарушают все нормы международного права, в том числе Устав ООН и международные договоры мирного использования ядерной энергии. Также оккупация ЗАЭС прямо противоречит принятым МАГАТЭ «семи незаменимым столпам ядерной безопасности и защищенности в условиях вооруженного конфликта», —
отметил Роман Андарак.

Предложения по разработке новых международных инструментов защиты гражданской ядерной инфраструктуры во время вооруженных конфликтов:
  • в частности, относительно запрета военного присутствия на ядерных объектах и ​​вблизи них,
  • обязательств поддерживать внешнее электроснабжение и запрет принудительного труда или давления на персонал.
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Сторона ЕС подтвердила непризнание временной оккупации украинских территорий, включая ЗАЭС, и поддержала необходимость дальнейшей совместной работы по привлечению россии к правовой ответственности за военную агрессию и возмещение причиненного ущерба.
Ранее Украина передала МАГАТЭ и США данные по угрозе атомной генерации.
Как сообщил президент Зеленский, несмотря на все путинские обещания Соединенным Штатам и другим в мире, стремящимся к миру, россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины.
По материалам:
Finance.ua
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