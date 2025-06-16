Зеленский: Украина передала МАГАТЭ и США данные об угрозе атомной генерации — Finance.ua
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Зеленский: Украина передала МАГАТЭ и США данные об угрозе атомной генерации

Энергетика
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Как сообщил Президент Зеленский, несмотря на все путинские обещания Соединенным Штатам и другим в мире, стремящимся к миру, россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины.
россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке.
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«Этот террор становится все более подлым. Нет признаков того, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно», — констатировал Зеленский.
Ранее 48 государств-членов МАГАТЭ выступили с общим заявлением, что любой перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только после возвращения объекта под легитимный контроль украинского регулятора.
Государства-члены подтвердили полную поддержку постоянным усилиям Агентства по обеспечению ядерной безопасности и защищенности в Украине.
Государства-члены решительно исключают любые попытки рассматривать краткосрочный перезапуск реакторов на ЗАЭС, поскольку это противоречит установившимся принципам ядерной безопасности и высказанным подходам Агентства.
По материалам:
Finance.ua
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