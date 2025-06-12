48 государств-членов МАГАТЭ выступили с совместным заявлением относительно ЗАЭС: о чем идет речь — Finance.ua
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48 государств-членов МАГАТЭ выступили с совместным заявлением относительно ЗАЭС: о чем идет речь

Энергетика
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48 государств-членов МАГАТЭ выступили с совместным заявлением относительно ЗАЭС: о чем идет речь
48 государств-членов МАГАТЭ выступили с совместным заявлением относительно ЗАЭС: о чем идет речь
Любой перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только после возвращения объекта под легитимный контроль украинского регулятора.
С таким общим заявлением выступили 48 государств-членов МАГАТЭ, сообщает Минэнерго.
Государства-члены подтвердили полную поддержку постоянным усилиям Агентства по обеспечению ядерной безопасности и защищенности в Украине.

О чем идет речь в заявлении

«Продолжающийся контроль россии над ЗАЭС, включая присутствие вооруженных войск и военной техники, как это зафиксировано Агентством, нарушает «семь незаменимых столпов ядерной безопасности и защищенности в условиях вооруженного конфликта», определенных Генеральным директором, и ставит под угрозу реализацию пяти конкретных принципов защиты.
  • Это привело к дальнейшей технической деградации станции и продолжает представлять серьезные риски ядерной безопасности и защищенности для более широкого региона.
  • Крайне важно, чтобы все реакторы на ЗАЭС оставались в режиме холодной остановки.
  • Текущая ситуация на ЗАЭС в части доступности охлаждающей воды, надежности внешнего энергоснабжения, выполнения отложенного технического обслуживания и наличия запасных частей не позволяет вернуться к нормальной эксплуатации станции.
Государства-члены решительно исключают любые попытки рассматривать краткосрочный перезапуск реакторов на ЗАЭС, поскольку это противоречит установившимся принципам ядерной безопасности и высказанным подходам Агентства.
Более того, любая попытка российской федерации перезапустить ЗАЭС противоречила бы соответствующим резолюциям этого Совета, Генеральной конференции МАГАТЭ и Генеральной Ассамблеи ООН — и абсолютно неприемлема.
Любой перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только после возвращения объекта под легитимный контроль и надзор компетентного украинского регулятора.
Такому перезапуску должны предшествовать детальные операции по разминированию, тщательный ремонт всех реакторов и вспомогательных систем, а также комплексные инспекции безопасности, которые должны завершиться четкой сертификацией со стороны украинского ядерного регулятора.
По материалам:
Finance.ua
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