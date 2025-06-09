Ситуация на ЗАЭС: 6 из 7 столпов ядерной безопасности полностью или частично нарушены — Finance.ua

Ситуация на ЗАЭС: 6 из 7 столпов ядерной безопасности полностью или частично нарушены
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что ни один реактор Запорожской АЭС не может быть перезапущен из-за нестабильной ситуации с ядерной безопасностью, вызванной российско-украинской войной.
Об этом он заявил во время открытия Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.
«Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодного останова. Согласно рекомендациям агентства, ни один реактор не должен быть перезапущен, пока война угрожает ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС. Зависимость реакторов от подземных вод для охлаждения остается временным решением в их состоянии холодного останова», — сказал Гросси.
На прошлой неделе во время визита в Украину на встречах с Президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками обсуждал ситуацию на ЗАЭС и важность постоянного присутствия МАГАТЭ на станции.
Ситуация на ЗАЭС остается хрупкой: шесть из семи столбов ядерной безопасности полностью или частично нарушены, а внешнее электроснабжение остается крайне уязвимым.
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