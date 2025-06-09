Ситуация на ЗАЭС: 6 из 7 столпов ядерной безопасности полностью или частично нарушены — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ситуация на ЗАЭС: 6 из 7 столпов ядерной безопасности полностью или частично нарушены

Энергетика
7
Ситуация на ЗАЭС: 6 из 7 столпов ядерной безопасности полностью или частично нарушены
Ситуация на ЗАЭС: 6 из 7 столпов ядерной безопасности полностью или частично нарушены
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что ни один реактор Запорожской АЭС не может быть перезапущен из-за нестабильной ситуации с ядерной безопасностью, вызванной российско-украинской войной.
Об этом он заявил во время открытия Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.
Читайте также
«Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодного останова. Согласно рекомендациям агентства, ни один реактор не должен быть перезапущен, пока война угрожает ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС. Зависимость реакторов от подземных вод для охлаждения остается временным решением в их состоянии холодного останова», — сказал Гросси.
На прошлой неделе во время визита в Украину на встречах с Президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками обсуждал ситуацию на ЗАЭС и важность постоянного присутствия МАГАТЭ на станции.
Читайте также
Ситуация на ЗАЭС остается хрупкой: шесть из семи столбов ядерной безопасности полностью или частично нарушены, а внешнее электроснабжение остается крайне уязвимым.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems