Ситуация на ЗАЭС: 6 из 7 столпов ядерной безопасности полностью или частично нарушены — Finance.ua

Ситуация на ЗАЭС: 6 из 7 столпов ядерной безопасности полностью или частично нарушены Сегодня 19:26 — Энергетика

Ситуация на ЗАЭС: 6 из 7 столпов ядерной безопасности полностью или частично нарушены

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что ни один реактор Запорожской АЭС не может быть перезапущен из-за нестабильной ситуации с ядерной безопасностью, вызванной российско-украинской войной.

Об этом он заявил во время открытия Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.

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«Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодного останова. Согласно рекомендациям агентства, ни один реактор не должен быть перезапущен, пока война угрожает ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС. Зависимость реакторов от подземных вод для охлаждения остается временным решением в их состоянии холодного останова», — сказал Гросси.

На прошлой неделе во время визита в Украину на встречах с Президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками обсуждал ситуацию на ЗАЭС и важность постоянного присутствия МАГАТЭ на станции.

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Ситуация на ЗАЭС остается хрупкой: шесть из семи столбов ядерной безопасности полностью или частично нарушены, а внешнее электроснабжение остается крайне уязвимым.

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