МАГАТЭ рассказало о проверке Чернобыльской АЭС после удара россиян — Finance.ua

МАГАТЭ рассказало о проверке Чернобыльской АЭС после удара россиян Сегодня 10:33

Эксперты МАГАТЭ осмотрели место удара беспилотника по саркофагу реактора Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и не зафиксировали повышения уровня радиации.

Заключение обнародовано в отчете на сайте организации . Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что украинские пожарные работают круглосуточно, чтобы полностью потушить небольшие пожары, тлеющие после удара российского дрона.

В отчете указано, что собственные измерения группы экспертов МАГАТЭ показали, что уровень радиации остался в норме относительно показателей, которые МАГАТЭ зафиксировало на момент начала постоянного присутствия на объекте около двух лет назад, говорится в отчете.

«Это был явно очень серьезный инцидент, когда дрон ударил и повредил большую защитную конструкцию на крупном ядерном объекте. Как я неоднократно заявлял во время этой разрушительной войны, атаковать ядерный объект абсолютно запрещено, этого никогда не должно происходить», — прокомментировал Гросси.

Ударный дрон, упав на крышу саркофага, сделал пробоину диаметром около 6 м, также повреждено оборудование и электрические кабели. «Однако опорные балки конструкции, похоже, не получили серьезных повреждений», — говорится в отчете.

Через сутки на месте инцидента еще ощущался запах горелого пластика, был виден дым от пожара, начавшегося из-за горения материала поверхности саркофага, вероятно, воспламеняющегося, говорится в отчете МАГАТЭ. Ущерб от удара оценен как значительный.

Группе МАГАТЭ также показали оставшиеся на месте часть обломков беспилотника, включая части крыльев. Поврежденного беспилотника извлекли украинские специалисты и вывезли для дальнейшего анализа.

14 февраля российский дрон упал на ЧАЭС. Комментируя событие, украинский президент Владимир Зеленский заявил: «Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое уберегает мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции».

Зеленский напомнил, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой.

УНІАН По материалам:

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