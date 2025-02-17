МАГАТЭ рассказало о проверке Чернобыльской АЭС после удара россиян — Finance.ua
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МАГАТЭ рассказало о проверке Чернобыльской АЭС после удара россиян

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Эксперты МАГАТЭ осмотрели место удара беспилотника по саркофагу реактора Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и не зафиксировали повышения уровня радиации.
Заключение обнародовано в отчете на сайте организации. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что украинские пожарные работают круглосуточно, чтобы полностью потушить небольшие пожары, тлеющие после удара российского дрона.
В отчете указано, что собственные измерения группы экспертов МАГАТЭ показали, что уровень радиации остался в норме относительно показателей, которые МАГАТЭ зафиксировало на момент начала постоянного присутствия на объекте около двух лет назад, говорится в отчете.
«Это был явно очень серьезный инцидент, когда дрон ударил и повредил большую защитную конструкцию на крупном ядерном объекте. Как я неоднократно заявлял во время этой разрушительной войны, атаковать ядерный объект абсолютно запрещено, этого никогда не должно происходить», — прокомментировал Гросси.
Ударный дрон, упав на крышу саркофага, сделал пробоину диаметром около 6 м, также повреждено оборудование и электрические кабели. «Однако опорные балки конструкции, похоже, не получили серьезных повреждений», — говорится в отчете.
Через сутки на месте инцидента еще ощущался запах горелого пластика, был виден дым от пожара, начавшегося из-за горения материала поверхности саркофага, вероятно, воспламеняющегося, говорится в отчете МАГАТЭ. Ущерб от удара оценен как значительный.
Группе МАГАТЭ также показали оставшиеся на месте часть обломков беспилотника, включая части крыльев. Поврежденного беспилотника извлекли украинские специалисты и вывезли для дальнейшего анализа.
14 февраля российский дрон упал на ЧАЭС. Комментируя событие, украинский президент Владимир Зеленский заявил: «Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое уберегает мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции».
Зеленский напомнил, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой.
По материалам:
УНІАН
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